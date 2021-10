Con le novità normative ci sono prospettive e opportunità nelle crisi di impresa

Un convegno sulla “crisi d’impresa” anche alla luce delle più recenti evoluzioni del dibattito a livello governativo e parlamentare. Organizzato da Camera di Commercio in collaborazione con l’Università dell’Insubria, l’appuntamento di venerdì 15 ottobre, con inizio alle 9, al Centro congressi Ville Ponti di Varese (foto), sarà strutturato in due sessioni. Al mattino, sotto il titolo “Doveri di organizzazione e strumenti di prevenzione della crisi”, ci saranno relazioni di esperti del mondo accademico.

Nel pomeriggio, invece, si svolgerà una tavola rotonda che raccoglierà il punto di vista su “Ripresa economica e prevenzione della crisi d’impresa” da parte delle istituzioni: Camera di Commercio, Tribunali di Busto Arsizio e Varese, Ordini Avvocati di Busto Arsizio e Varese, Ordini Commercialisti di Busto Arsizio e Varese, Ordine Consulenti del Lavoro.

Al convegno – per il quale sarà richiesto agli Ordini professionali di valutare il riconoscimento di crediti formativi (si consiglia ai professionisti interessati di verificare col proprio Ordine di appartenenza) – interverrà per le conclusioni Linda Vaccarella, magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e componente Commissione Pagni.

Partecipazione gratuita, iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it seguendo il percorso “Convegni e Seminari”.