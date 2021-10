Le nuove tecnologie digitali nei processi di apprendimento: incontro promosso da Aiart

Aiart, Associazione Cittadini Mediali, organizza un incontro rivolto in particolare a educatori e insegnanti che si propone di affrontare uno dei temi più dibattuti in ambito educativo e sociale: l’impatto sempre più rilevante delle nuove tecnologie digitali e dei social media nelle nostre vite e nei processi di insegnamento e apprendimento.

L’incontro si terrà il prossimo 13 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Istituto De Filippi di Varese.

I relatori individuati sono tutti di alto profilo, a partire dal prof. Pier Cesare Rivoltella – uno dei massimi esperti di media education in ambito nazionale e non solo, per arrivare ad Andrea Gosetti noto e apprezzato artista locale che offrirà un approccio e uno sguardo “teatrali” sul mondo del digitale, passando per il prof. Stefano Pasta, giovane e brillante ricercatore del Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, Innovazione e Tecnologia).

L’incontro vedrà inoltre la presenza del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale dott. Giuseppe Carcano e del Presidente Nazionale di Aiart prof. Giovanni Baggio.



L’iniziativa, coordinata da Marinella Molinari e Marcello Soprani (rispettivamente presidente provinciale e regionale di Aiart), presenta quindi le migliore premesse per una proposta formativa di qualità e per i futuri sviluppi dell’associazione promotrice sul nostro territorio.

Per la partecipazione a distanza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp3Z8wDxTasC7TKom60Lcl71h3WxGmRuu6QBmBAWbm-cC4eg/viewform