Le pagelle del Varese: difesa ancora sul banco degli imputati, Mamah trascinatore

Il Varese pareggia 2-2 grazie alla doppietta di Mamah che rimette in piedi una gara iniziata malissimo, con il Borgosesia avanti 2-0 dopo 13′. Ancora gol presi con apparente facilità da parte dei biancorossi, per fortuna Kenneth è in giornata di grazia segna due gol, spinge forte e dà anche una mano in difesa.

LE PAGELLE

PRIORI 6: Non può molto sui due gol del Borgosesia, per il resto prosegue con buon carattere

MAPELLI 5,5: Nella ripresa è uno di quelli che ci mette più la faccia tosta per riprendere la gara, ma nel primo tempo commette diversi errori

MONTICONE 5: Dirige la difesa e quindi è il primo a prendere mezzo voto in meno per quell’inizio terribile

PARPINEL 5,5: “uomo mascherato”, anche lui qualche colpa ce l’ha, soprattutto sul 2-0

PREMOLI 6: Gioca tanti palloni, si accentra e dà soluzioni ai compagni. Non sempre fa bene ma ci mette voglia. Nella ripresa bene

CANTATORE 6: Tanta grinta, anche quando la squadra va sotto

Disabato 6,5: Dà tempi e gioco alla squadra quando è il momento di tenere là gli avversari. Manca l’assist decisivo, ma arriverà quando migliorerà la condizione

D’ORAZIO 5: Colpevole sul primo gol – anche se dice di aver subito fallo – non riesce a dare un gioco alla squadra e sbaglia tanto

Piraccini 6,5: Dentro da centrocampista, a volte quasi da playmaker. Ci mette esperienza e qualche bella giocata

TOSI 5: Sul secondo gol si perde Marra e non recupera più. Nella ripresa spinge bene ma sbaglia anche un gol di testa che si poteva fare

PASTORE 5,5: Qualche spunto ma poco altro. Non riesce a dare palle interessanti ai compagni d’attacco

Di Renzo 6,5: Si mette a totale servizio della squadra. Tantissime sponde ma si abbassa anche tanto per dare più gioco

MINAJ 6: Ha il merito di provarci. Non la sua migliore partita, non riesce a innescare la velocità, ma va al tiro un paio di volte nel buio del primo tempo

Aiolfi 6: La solita faccia tosta da subentrante, gli resta in canna un destro dal cuore dell’area

MAMAH 7: Oltre alla doppietta – importantissima – fa molto di più: scatti continui, affondi in fascia e anche qualche copertura difensiva a fine partita