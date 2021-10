Le pagelle del Varese: difesa distratta, in attacco punge solo Pastore

Il Varese pareggia 1-1 in casa contro il Gozzano al “Franco Ossola” e si prende un punto al termine di una gara che, per come si era messa, poteva portare un bottino maggiore. Tra i biancorossi non ci sono prestazioni che spiccano: da premiare il gol di Pastore e poco altro.

LE PAGELLE

PRIORI 6,5: Ancora attento sui palloni alti. Non deve compiere parate e sul gol sembra essere senza colpe

MAPELLI 5,5: Voto da condividere con i compagni di reparto. Per vincere queste partite non si può concedere un gol ad inizio ripresa

MONTICONE 5,5: La difesa biancorossa soffre raramente gli attacchi del Gozzano ma si fa trovare impreparata sul gol del Gozzano

PARPINEL 5,5: Anche lui è tra i “colpevoli” sulla rete dell’1-1 di Sangiorgio

FOSCHIANI 5,5: Alterna buone iniziative a errori. Il gol del Gozzano arriva dalla sua fascia

Minaj 5,5: Dentro per provare a dare velocità all’attacco, non riesce a sorprendere la difesa ospite e spara alto l’unica palla gol interessante

CANTATORE 6: Gara di lotta a centrocampo, a volte anche troppo ruvido. Però a centrocampo fa il suo

Premoli 5,5: A destra per il finale di partita si vede con il contagocce

D’ORAZIO 5,5: Sbaglia al 10′ un colpo di testa da due passi colpendo il portiere avversario. Da regista della squadra non riesce a far cambiare ritmo

TOSI 6: Sulla sinistra spinge con buona lena, soprattutto ad inizio gara. È suo l’assist per Pastore. Poi difende con ordine

PASTORE 6: Gol importante per sbloccare il risultato e prestazione positiva anche se ogni tanto si estranea dal gioco

Disabato 6: Esordio in campionato per lui. Qualche minuto nel finale nel quale prova a dare una sveglia ai compagni di squadra

PIRACCINI 6: Prima da suggeritore, poi da centrocampista puro. Ci mette sostanza, meno qualità di quello che potrebbe

DI RENZO 5,5: È il terminale della squadra ma non tira in porta. Buon lavoro per il gioco ma in zona gol non si vede

Mamah 6: Un paio di spunti interessanti ma poco altro. Da premiare il gioco di sponda sui palloni lunghi