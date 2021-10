Le pagelle del Varese: distrazione fatale di Premoli, prima gioia per Di Renzo

Il Varese pareggia 1-1 a Chieri, spreca una buona occasione per tornare al successo. Al “Franco Ossola” Di Renzo segna il gol che porta avanti i biancorossi, che però si fanno male da soli regalando un rigore agli avversari con Premoli, dando ai torinesi l’opportunità di rimettere in piedi una gara che sembrava indirizzata.

LE PAGELLE

PRIORI 6: Inoccupato per quasi tutta la gara e quasi quasi prende anche il rigore. Sicuro nelle uscite, anche in mezzo al traffico

PREMOLI 5: In colpevole ritardo, causa il rigore che permette al Chieri di trovare il pari. Gara fatta anche di tanti errori, soprattutto al cross

Monticone 6: Entra per dare ordine alla difesa e ci riesce. Poco altro

MAPELLI 6,5: Il miglior attacco del girone non crea occasioni contro i biancorossi, merito anche della difesa

PARPINEL 6,5: Prestazione di alto livello. Va anche vicino al gol con una punizione mancina che esce di un soffio

FOSCHIANI 6: Gara attenta ma anche qualche discesa interessante sulla fascia sinistra

DISABATO 6,5: Dirige il gioco con personalità. Vuole tutti i palloni e li chiama a gran voce, ottimo segno. Unico neo: la condizione non è ancora al top

Cantatore 6: Entra e lotta a centrocampo, purtroppo non riesce a dare le stesse geometrie del compagno sostituito

D’ORAZIO 6: Anche lui riesce a farsi apprezzare nel primo tempo con le sue giocate. Nella ripresa la sua spinta però si affievolisce

Piraccini 5,5: Si mette in mediana per dare gioco ma commette qualche errore di troppo

MINAJ 5,5: Delle belle discese in velocità ma non riesce a farsi vedere sotto porta. Poteva fare qualcosa in più

MAMAH 6: Dopo i due gol a Borgosesia non riesce a ripetersi e anche la prestazione è più opaca, nonostante diverse buone iniziative

PASTORE 6: L’assist per Di Renzo è suo e tra i suoi “pro” ci va anche la grinta che ci mette anche in copertura. Vorremmo vederlo meno per terra

L. Baggio 6: Entra con buona personalità e sbroglia anche un paio di situazioni difficili in maniera positiva

DI RENZO 7: Segna il suo primo gol e – speriamo – si sblocca. Oltre a quello ci mette anche tante giocate d’aiuto alla squadra. Nel recupero del primo tempo è bravo il portiere avversario a negargli la doppietta

Ebagua 6: Ci mette voglia ma la condizione non lo aiuta