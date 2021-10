Le pagelle del Varese: Mamah e Cantatore ci mettono cuore e gol. Difesa solida

Il Varese ritrova la vittoria, festeggia i gol di Piraccini, Mamah, Cantatore e Minaj per il 4-0 con il quale batte il Ligorna. In mezzo una prestazione di gran carattere, che vede i biancorossi lottare, stringere i denti e prendersi tre punti dopo un lungo digiuno. Su tutti spiccano ancora Cantatore e Mamah, che trascinano il gruppo e segnano. Piraccini fa giocate determinanti e la difesa chiude per la prima volta in stagione senza subire gol.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Un paio di uscite non troppo precise ma sono le uniche due incertezze di una gara solida

MAPELLI 6,5: La difesa per la prima volta non subisce gol e lui da capitano gioca una partita di gran carattere

MONTICONE 6,5: Sempre attento e preciso, si mette alle spalle l’espulsione di Imperia

PARPINEL 6,5: Come i compagni di reparto alza il muro e non concede nulla

FOSCHIANI 6: Una gara attenta ma con qualche piccola sbavatura. Comunque positivo

L. Baggio 6: Pochi minuti ma entra con buona energia e sbaglia poco

D’ORAZIO 6,5: Anche nel finale, quando sono tutti in riserva, lui è sempre nel posto giusto

CANTATORE 7,5: Non doveva giocare per un problema alla schiena, è lui l’immagine di questo Varese tosto e vincente

TOSI 6: Sulla sinistra spinge poco ma non subisce quasi mai gli attacchi avversari

A. Baggio s.v.

PIRACCINI 7: Non si vede molto ma fa due giocate determinanti: il sinistro che sblocca la gara e il lancio che porta al 2-0 di Mamah

Premoli 6: Si piazza a sinistra e aiuta la squadra nel momento di massima spinta del Ligorna. In avanti un paio di cross senza misura

MAMAH 7,5: È senza dubbio il più in forma di tutti e oggi lo dimostra. Segna, lotta, corre per tutti.

Pastore 6,5: Dentro con il piglio giusto, calcia bene un paio di punizioni e nel finale offre un assist d’oro a

DI RENZO 6,5: Gara di sacrificio con tanti palloni per la squadra ma anche tante giocate concrete

Minaj 6,5: Si fa trovare pronto per mettere in rete il 4-0