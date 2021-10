Le pagelle del Varese: Mamah segna, Cantatore lotta, il regalo di giornata è di D’Orazio

Il Varese infila un altro pareggio, ancora per 1-1, contro l’Asti al termine di una gara brutta ma che lascia ancora una volta i biancorossi senza vittoria. Tra i biancorossi le prestazioni migliori sono quelle di Mamah, che va ancora a segno, e Cantatore, che lotta a centrocampo ma colpisce anche una traversa. D’Orazio ha la colpa di commettere un ingenuo fallo da rigore dopo 10′ mentre davanti Di Renzo non riesce a essere concreto.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Torna dopo l’infortunio e, così come nell’altra gara giocata, subisce gol su rigore. Poco impegnato per il resto della gara

PREMOLI 6: Oggi schierato nella difesa a tre, non fa molto ma non commette errori

MAPELLI 6,5: Contro un avversario ostico come Virdis gli concede pochissimo. Prestazione di livello, ma non basta per non subire gol

PARPINEL 6: Ancora non è al massimo, ma gioca una partita attenta e senza sbavature

FOSCHIANI 6: Si vede più in attacco che in difesa. Un paio di belle discese sulla fascia per una gara diligente

Battistella s.v.: Entra nel finale, giusto per fare l’esordio tra i grandi

CANTATORE 7: Prestazione di altissimo livello per il centrocampista ligure, che oggi mette in campo tanta sostanza ma anche qualità. Peccato perché prima spreca una buona occasione calciando a lato, poi è il portiere avversario e negargli la gioia del gol deviando sulla traversa il suo colpo di testa

Pastore 5,5: Al primo pallone gestisce bene un’uscita e sembra poter dare un buon apporto, poi però non si vede più

DISABATO 6,5: Da regista puro fa girare bene il gioco dei biancorossi ed è importante anche in fase difensiva

D’ORAZIO 5: La gara sarebbe sufficiente ma sul suo voto pesa enormemente la disattenzione che lo porta a calciare in area l’avversario regalando il rigore all’Asti

TOSI 5,5: Buona spinta sulla sinistra e buona copertura ma sui cross c’è ancora tanto da lavorare

MAMAH 6,5: La solita freccia con tanta forza. Segna, e per fortuna che lo fa lui perché al momento le alternative non sono molte

Minaj 5,5: Un paio di sgasate ma quando c’è da essere concreti sbaglia. Ha un talento enorme ma deve capire i tempi della gara

DI RENZO 5,5: Ci prova, ma è un momento no. Aiuta la squadra, si mette al suo servizio, ma sotto porta non riesce a essere concreto. Oggi un destro debole da buona posizione e un colpo di testa alto. Troppo poco per il 9 del Varese

Ebagua s.v.: Solo il recupero, troppo poco per un giudizio