Le pagelle del Varese: Priori nota lieta, errori che costano caro per Foschiani e Pastore

Il Varese esce sconfitto dal “Piola” di Novara, condannato dal gol subito in pieno recupero. Una gara giocata a tratti dai biancorossi, che nel primo tempo non hanno trovato le misure. Meglio la ripresa, ma gli errori nel finale, soprattutto di Foschiani e Partore, sono costati carissimo. La nota positiva è la prestazione del portiere classe 2003 Elia Priori, sicuro in uscita e pronto quando c’è da parare.

LE PAGELLE

PRIORI 6,5: Incolpevole sui gol, un unico tentennamento nel primo tempo quando Vuthaj colpisce il palo. Poi tanti interventi sicuri, soprattutto sulle uscite alte

MAPELLI 5,5: Gara determinata ma i due gol arrivano dalla sua parte. Si lascia scavalcare dal lancio di Gonzalez per Di Masi che decide la gara

MONTICONE 6: Sempre puntuale negli interventi, quando la squadra soffre guida la difesa ma i due gol lasciano qualche punto di domanda

PARPINEL 6: Ci mette corpo e voglia,

PREMOLI 6: Meglio da centrocampista centrale che da laterale. Un gol che illude, sfortunato a essere fuori quando il Novara pareggia

D’ORAZIO 5,5: Tanta grinta, ma anche troppa. È giusto metterci tanta voglia ma bisogna stare attenti a non andare fuori giri

CANTATORE 6,5: Ci mette grinta ed esperienza in mediana, ma si becca un’ammonizione che lo frena

Tosi 5,5: Parte bene nel secondo tempo con un paio di giocate sulla sinistra, poi però si perde e sbaglia tanto

FOSCHIANI 5,5: In fase di spinta non si discute ma sui gol subiti ha delle colpe: sbaglia il passaggio che fa ripartire il Novara per l’1-1 e si fa sorprendere alle spalle per il gol decisivo

MAMAH 5,5: Fa tanto ma conclude poco. Nel primo tempo fatica, nella ripresa sembra iniziare meglio ma non riesce mai a rendersi pericoloso

MINAJ 5,5: Una fiammata iniziale e poco alto. La difesa del Novara gli prende le misure e non riesce più a rendersi pericoloso

Pastore 5,5: Si fa notare per un paio di giocate ma a contare alla fine sono gli errori di gestione di un paio di palloni importanti, compreso quello perso che poi capita tra i piedi di Gonzalez e viene calciato in rete da Di Masi

DI RENZO 6: Troppo isolato nel primo tempo, gioca tanti palloni ma non ha il supporto dei compagni. Da premiare la sua volontà

Piraccini 6: Entra bene in partita, gestisce con esperienza un paio di palle importanti e regala anche un paio di assist. Sarà un elemento importante