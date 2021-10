Le pagelle della Pro Patria: Piu di nuovo in gol, Caprile in versione assist man

La Pro Patria pareggia in casa 1 a 1 contro una buona e agguerrita Pro Vercelli. Le pagelle dei tigrotti

Galleria fotografica Pro Patria - Pro Vercelli 1 - 1 (24.10.2021) -ph. Corradin 4 di 33

Caprile 6: Terzo gol incassato negli ultimi 180 minuti. Il destro a incrociare di Gatto è potente e imprendibile. Paradossalmente con due rimesse dal fondo è il regista nelle due azioni offensive più pericolose della squadra.

Molinari 6: Mezzo voto in meno per il disimpegno sbagliato e il pallone consegnato ad Awua, che per poco non trovava la rete. Poi si riprende alla grande.

Boffelli 6,5: Comi e Bunino sono due brutte gatte da pelare. Il numero dieci viene del tutto annullato, mentre Bunino mette un po’ più in difficoltà il centrale grazie alla sua stazza fisica. Il gol non arriva per colpa di come dirige la difesa.

Saporetti 6,5: Oggi il migliore dietro. Prende anche un discreto numero di botte dai bicciolani vercellesi, ma lui non molla.

Pierozzi 6: Poche palle per lui davanti ma quando c’è prova a colpire. L’intesa con Fietta stasera non è al meglio. Aiuta in difesa anche perché la Pro Vercelli spinge tanto sulle fasce con Clemente e Gatto.

82′ Banfi SV: Entra per Pierozzi per dare un mano e fisicità davanti.

Fietta 6: Da quando Prina lo schiera mezz’ala destra la squadra ha più equilibrio. Oggi però fa fatica a servire i compagni e si inserisce meno del solito.

Bertoni 6: Il cuore del centrocampo. Il reparto fa diga contro la grande qualità di Emanuello e Awua ma fa fatica a trovare le sue punte.

83′ Brignoli SV: Aveva fatto bene a Legnago e Prina oggi gli concede qualche minuto per gestire il pareggio da centrale della mediana.

Nicco 6,5: Esce tra gli applausi, gioca tanti palloni e all’inizio si scambia con Fietta facendosi vedere a destra per poi tornare a sinistra. Giocatore di qualità purtroppo non sempre sfruttata in questo inizio di stagione in armonia con la squadra.

62′ Galli 6: Giocatore in crescita come la squadra. Prina gli dà lo spazio che nelle ultime partite sembra proprio essersi meritato. Fietta sembra aver cambiato l’assetto della squadra ma ci sarà spazio anche per lui in stagione.

Pizzul 6,5: Forse il protagonista della partita, si vede un po’ poco come ala davanti ma tanto come terzino in difesa.

Stanzani 6: Ha buoni piedi ma pochi palloni a disposizione, senza una prima punta fa fatica ad entrare nel gioco. Prina al rientro dall’intervallo sostituisce lui e non Piu per Parker. E i risultati danno ragione al tecnico biellese

46′ Parker 6,5: Peccato per il gol divorato. Tintori lo ipnotizza quando bastava semplicemente spingere il pallone in rete. Mette i centimetri e i chili di cui la squadra aveva bisogno in area.

Piu 7: Due gol, uno annullato e uno su rigore. A Legnago era stato il match-winner, oggi la sua rete non è bastata.

73′ Vezzoni 6: Entra e fa qual che può ma la squadra è più impegnata a gestire il risultato.