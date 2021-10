Le pagelle della Pro Patria: Piu e Stanzani in gol, Fietta entra ed è decisivo

(foto Roberta Corradin)

I tigrotti della Pro Patria vincono 3 a 2 sul campo del Lagnago. Dopo settimane a lodare la difesa, nell’infrasettimanale è l’attacco a brillare.

Le pagelle:

Caprile 6: In meno di dieci minuti raccoglie due volte il pallone dal fondo della rete ma è vero che sia Buric che Antonelli pescano e trovano l’angolo da biliardo. Migliora nelle uscite e sulle rimesse dal fondo.

Molinari 6,5: Gran momento di forma, dal suo lato non si passa più.

Boffelli 6,5: Guida la difesa dal centro, brava a ricompattarsi dopo i 10’ minuti di blackout in cui il Legnago ne fa 2.

Saporetti 6: Il gol di Buric nasce da una spazzata a campanile all’atto pratico più dannosa che utile. La palla finisce infatti a Salvi che scodella per il Drago. Anche il gol di Antonelli arriva dalla sinistra (con la complicità di Vezzoni). Nel secondo tempo però si riscatta e sbarra la strada ai padroni di casa.

Colombo 7: Partita efficace e d’esperienza. Riesce a non far rimpiangere Pierozzi che in questo avvio di stagione è l’uomo più incisivo dei tigrotti. Assist prezioso il suo.

62’ Pierozzi 6,5: Entra, aiuta in difesa ed è pericoloso a tutta fascia.

Brignoli 6: Schierato da titolare, gioca 70 minuti da vera mezz’ala.

73’ Fietta 7: Il jolly di Prina gioca ovunque e spesso sa prima di tutti gli altri dove finirà il pallone, come sull’errore di Stefanelli. Da buona e vecchia volpe, ruba il pallone all’avversario, spinge e lascia scartare a Piu il cioccolatino che vale la partita.

Bertoni 6,5: Davvero indispensabile, la squadra fa più possesso del solito e a lui tocca il compito di smistare la patata bollente. Sul gol in diagonale di Antonelli il pallone gli passa però sotto le gambe.

Galli 7: Il suo gol non è quello da match winner ma quello che a pochi secondi dall’intervallo cambia l’inerzia della partita e permette alla Pro Patria di tirare fuori gli artigli alla ripresa. Era reduce da prestazioni con alti e bassi. Bravo a riprendersi e giocare una grande partita da mezz’ala in assenza di Nicco.

Vezzoni 6,5: Schierato titolare al posto di Pizzul, il talentino scuola Inter punge spesso nell’area del Legnago, provando qualche pericolosa soluzione balistica. Meno bene in difesa, perde lo “spalla contro spalla” sulla di fondo, Yabre ringrazia e serve indisturbato Antonelli per il gol del momentaneo vantaggio del Legnago.

84’ – Pizzul SV: Entra giusto in tempo per andare ad abbracciare Piu e festeggiare coi compagni la prima vittoria lontano dallo Speroni.

Stanzani 7: Subito in gol e fondamentale sul pareggio di Galli, che raccoglie un tap-in nato da una sua girata respinta da Gasparini. In un momento in cui la Pro Patria soffriva il digiuno degli attaccanti (e i loro infortuni) fa sbloccare la squadra dopo appena 120 secondi.

73’ Parker 6: Da boa tiene tanti palloni e subisce altrettanti falli in attacco. Negli ultimi minuti quest’atteggiamento aiuta l’amministrazione del punteggio a favore della Pro Patria.

Banfi 6: Agli attaccanti Prina chiede tanto lavoro “sporco” a metà campo per aiutare la manovra. Le sue giocate non saranno quelle che fanno innamorare i bambini a questo sport, ma sono quelle che aiutano la squadra a vincere. Anche se esce sul 2 a 2.

46’ Piu 7: Dopo la partita di puro sacrificio contro il Suditirol, gioca un gran secondo tempo gestendo meglio le energie. Il gol vittoria è il giusto premio per il suo atteggiamento.