Le pagelle della Pro Patria: Stanzani goleador da trasferta, Saporetti super in difesa

Le pagelle di Pro Patria – Giana Erminio, dodicesima di campionato terminata 1 a 1 allo stadio Città di Gorgonzola. Pareggio che sta strettissimo ai tigrotti di Busto Arsizio. Bene tutta la squadra, ma le partite vanno chiuse o le sbavature si pagano caro. Ennesimo gol che macchina l’ottima prestazione della difesa

Caprile 6: Giudizio “copia e in colla” dell’ultimo mese, ovvero: spettatore non pagante fino a quando non deve raccogliere dalla rete un pallone su cui non ha colpe. Rigore imprendibile

Sportelli 6: Pur arginato, Tremolada è stato l’attaccante che la difesa della Pro Patria ha sofferto di più nell’arco del mese. Il fallo da rigore arriva sì dal suo lato, ma non è il difensore a commetterlo

Boffelli 6,5: Altra prestazione di qualità e di presenza. Sui palloni volanti mette sempre la zucca prima di tutti

Saporetti 7: Oggi il migliore dietro è lui. Nella prima metà di gara alcune scivolate pulite sul pallone tanto belle da vedere quanto utili alla squadra

Pierozzi 6,5: Mezzo punto in meno per il giallo, mezzo punto in più per il cross verso Parker da cui nasce il gol di Stanzani

Nicco 6+: Sulla destra gioca un buon primo tempo, poi prende tante mazzate che spezzano il suo ritmo partita e quella della Pro Patria che lascia il pallino di gioco alla Giana

Bertoni 6,5: Come Nicco gioca bene il primo tempo, nel secondo, dopo l’arrembaggio Giana a metà ripresa, è bravo a far riprendere il fraseggio tigrotto

Galli 6: Dopo delle belle partite oggi si vede decisamente meno con la palla tra i piedi. Ma questo non significa essere disfunzionali alla squadra

60’- Fietta 5: Come in un thriller nella notte di Halloween a “tradire” – se così si può dire – la Pro Patria è l’insospettabile jolly del mister. Dispiace perché solitamente è protagonista in positivo, anche negli episodi

Pizzul 6-: Giallo e qualche cross che poteva essere sfruttato meglio. Prina nel finale preferisce amministrare il vantaggio – poi sciupato – con l’esperienza di Colombo

74’ – Colombo 6: Entrato per mettere in cassaforte il risultato, ci riesce solo a metà

Stanzani 7: La sua qualità è sempre preziosa, ma come un toro, si scatena e segna quando la Pro Patria si veste di rosso. Come a Lagnago avvio in gol

78’ – Banfi SV: Vedi Colombo, Prina cerca da lui i centimetri e i kg che mancano a Stanzani ma glia arrivano troppi pochi palloni

Parker 6,5: Ad Halloween non poteva non metterci la zucca? Non trova il gol ma l’assist è merito suo. In crescita e in ripresa da dopo l’infortunio