Le voci dei ragazzi e i loro sogni: al Cinema Nuovo c’è Futura

Come immaginano il futuro i ragazzi tra i 15 e i 20 anni? Lo racconta “Futura” film-inchiesta nato da un viaggio tra i giovanissimi di oltre venti città italiane. Un viaggio iniziato prima delle pandemia e proseguito, in uno slalom tra restrizioni e riaperture, durante gli ultimi mesi.

Il risultato è un ritratto dell’Italia di oggi osservata attraverso gli occhi degli adolescenti incontrati dai registi Pietro Marcello, Alice Rohrwacher e Francesco Munzi perché raccontassero, davanti alle telecamere, i luoghi in cui abitano, i propri sogni, aspettative, paure e desideri.

Il film, presentato a Cannes 2021, sarà proiettato in prima visione venerdì 29 ottobre alle ore 21 al Cinema Nuovo di viale dei Mille in una serata evento introdotta da Stefano Laffi, collaboratore alla realizzazione del film, intervistato da Massimo Lazzaroni di Cooperativa Totem.

L’evento costituisce di fatto l’anteprima della rassegna Un posto nel mondo 2021, il cui programma sarà presentato nel corso della serata.