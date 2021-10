Il Legnano ospita il Ponte San Pietro, Castellanzese contro il Sangiuliano

Il Girone B di Serie D è pronto a scendere in campo domenica 31 ottobre (ore 14.30, occhio al cambio dell’ora) per la nona giornata di campionato.

LEGNANO – PONTE SAN PIETRO

Il Legnano, dopo il poker subito a Desenzano, vuole tornare al successo e a Caronno Pertusella – ancora campo casalingo dei lilla in attesa che il “Mari” torni disponibile – arriverà il Ponte San Pietro. Per i ragazzi di mister Marco Sgrò servirà una prestazione maiuscola per tornare a sorridere e voltare pagina dopo una cocente sconfitta.

CASTELLANZESE – SANGIULIANO CITY

La Castellanzese, che è tornata a fare punti pareggiando proprio a Ponte San Pietro, ha conquistato anche il primo risultato utile sotto la guida di Corrado Cotta. Al “Provasi” domenica arriverà un Sangiuliano City che è partito fortissimo prendendosi a suon di gol il primo posto ma nelle ultime giornate ha avuto una flessione. I neroverdi proveranno a sfruttare questo leggero calo per provare a ritornare al successo.