“Leoni da tastiera o tigri da Stadio?” La Pro Patria lancia la campagna abbonamenti

“Leoni da tastiera o tigri da stadio“? Con una provocazione -e un gioco di parole dedicato al “tigrotto biancoblu” – la Pro Patria lancia la nuova campagna abbonamenti per ripopolare lo Speroni di Busto Arsizio per la stagione 2021/22.

L’abbonamento sarà valido da dopo la partita di questa domenica, 17 ottobre, contro il Sudtirol dell’ex Javorcic per le rimanenti 14 partite casalinghe (dalla partita del 24 ottobre contro la Pro Vercelli fino alla penultima di Campionato contro il Mantova del 15 aprile) la società bustocca ha previsto super sconti per ragazzi da 10 a 20 anni (Tigrotto 1919), abbonamenti gratuiti da 0 a 9 anni, prezzi ridotti per gli Over 65.

Abbonamenti Pro Patria 2021/22 – dove e quando

Sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso i punti vendita autorizzati fino a Sabato 23 Ottobre compreso:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio

Sarà possibile inoltre abbonarsi presso i Botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio Martedì 19, Giovedì 21 e Venerdì 22 Ottobre dalle 17.00 alle 19.00.

Supporter Card

I tifosi della Pro Patria dovranno caricare l’abbonamento sulla tessera del tifoso. La “Supporter Card” non avrà più scadenza (eliminato il termine dei 5 anni). La tessera è obbligatoria per sottoscrivere l’abbonamento. Hanno validità anche le tessere sottoscritte ad altri Club (esempio: sulla tessera del tifoso del Milan si può caricare l’abbonamento della Pro Patria).