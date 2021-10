A lezione in biblioteca: mattinata tra i libri per i ragazzi del comprensivo Carducci

La biblioteca comunale di Gavirate questa settimana ha aperto le porte per accogliere i ragazzi delle tre classi prime dell’IC Gavirate che con i loro insegnanti hanno vissuto una mattina diversa all’insegna della lettura e del teatro.

Nella splendida cornice della villa De Ambrosis i ragazzi divisi in due gruppi hanno partecipato ad alcune attività organizzate per loro dall’attrice Silvia Sartorio e dalla Responsabile della Biblioteca Letizia Antonello.

Nella sala consiliare li aspettava una lettura animata e un laboratorio di espressività, mentre nella sala del secondo piano i ragazzi hanno giocato a squadre per rispondere a domande sui libri e sulle biblioteche e si sono aggirati tra gli scaffali per trovare indizi e tracce. Alla fine tutti sono usciti con un libro in prestito e con la promessa di tornare presto, ma soprattutto con tanta voglia di divertirsi leggendo!