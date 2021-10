Lions golfisti da tutta Italia a Le Robinie di Solbiate Olona per i Campionati Italiani UILG

Sabato 9 e Domenica 10 ottobre il Golf Club Le Robinie di Solbiate Olona ospiterà la 32° edizione dei Campionati Italiani Individuali della UILG (Unione Italiana Lions Golfisti). I lions golfisti, provenienti da ogni parte d’Italia, si ritroveranno sullo splendido percorso, unico in Italia progettato dal “mitico” Jack Nicklaus e che il Greenkeeper del circolo sta preparando alla meglio per l’occasione.

Saranno 51 i giocatori ammessi che si contenderanno gli ambiti titoli di Campione Lordo e Campione Netto e molto aperta sarà la lotta per il Lordo in quanto il pluricampione bolzanino Moreno Trisorio ha dovuto rinunciare all’ultimo momento per sopraggiunti improvvisi problemi fisici.

La manifestazione, organizzata dal Segretario Generale UILG, il rescaldinese Oreste Barbaglia, con la supervisione del Presidentissimo UILG Piero Spaini e la collaborazione del patron Matteo Brambilla e delle sue collaboratrici della segreteria del Golf Le Robinie, avrà un suo particolare clou nella serata di sabato 9 ottobre presso il Ristorante del Golf Club dove si svolgerà la cena di gala e verranno assegnati tutti i Trofei della stagione sportiva 2021 e la mitica Giacca Blu al vincitore del Lions Golf Trophy 2021 che, quest’anno, pur essendosi svolto in forma ridotta causa Covid19, ha visto la partecipazione di oltre 200 giocatori distribuiti su 6 gare di circuito dei vari Campionati Regionali, anziché sulle tradizionali 10 gare.

Il Campionato Italiano si svolgerà su due giornate con formula medal e avrà di contorno due gare formula stableford alla quale potranno partecipare liberamente tutti i golfisti che vorranno iscriversi. Viste le favorevoli previsioni meteo per il we, si prospettano due belle giornate di golf, anche all’insegna della solidarietà, visti gli scopi statutari dell’Unione Italiana Lions Golfisti, fondata nel 1989 e riconosciuta dal Lions Club International nel Congresso Nazionale di Bari del maggio 1990.