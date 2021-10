Lo sciopero di Whirlpool, la malavita nell’Alto Varesotto e la carenza di anestesisti nel podcast del 29 ottobre

Le principali notizie di venerdì 29 ottobre

Erano 500 gli operai di Whirlpool che hanno manifestato davanti alla portineria dello stabile di Cassinetta. Sono arrivati da tutti i siti produttivi della multinazionale in adesione allo sciopero osservato dal 100% degli addetti. Al centro delle rivendicazioni non c’è solo il mancato rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti sociali nel 2018 e disattesi dall’azienda americana, ma la richiesta di chiarezza per il futuro della presenza di Whirlpool in Italia. Presenti tre segretari nazionali dei sindacati dei metalmeccanici: Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm

Una fila di reati “comuni“ che vanno dall’estorsione alla violenza privata passando per minacce e intimidazioni, l’usura e lo spaccio di sostanze stupefacenti: 19 indagati e 28 capi di imputazione. La direzione distrettuale antimafia scoperchia una situazione nell’Alto Varesotto sottoposto a una divisione del territorio che a nord fa riferimento a famiglie di spicco nella galassia della malavita calabrese, mentre nella zona più vicina alle valli poggia sulla criminalità organizzata di stampo campano. Le indagini erano partite, tra il 2016 e il 2017 dopo a una serie di incendi dolosi di auto e furgoni in Valmarchirolo.

Tre varesini in vacanza ad Alassio sono stati arrestati dagli agenti della polizia . Durante la perquisizione della loro stanza d’albergo sono stati trovati 10 grammidi cocaina e 30 di eroina. Ai tre amici, la polizia è giunta dopo la verifica della fedina pedale . I tre erano stati segnalai al commissariato in quanto ospiti dell’albergo.

Situazione sempre più difficile nei presidi ospedalieri dell’Asst Valle Olona. Dopo l’annuncio improvviso a Busto Arsizio delle dimissioni sette anestesisti oltre a un paio di pensionamenti e la riorganizzazione aziendale che ha accentuato la mobilità degli specialisti rimasti sugli ospedali di Busto, Gallarate e Saronno, il personale specialistico denuncia carenze e gravi e problemi gestionali che hanno condotto a una situazione fuori controllo. I medici contestano la risposta non tempestiva da parte dell’azienda, non concordata con chi nei reparti lavora, con una situazione per troppo tempo lasciata «nell’inerzia, senza approfondire quali fossero le motivazioni».

Marco Malvaldi, Alessandro Sallusti e Andrea Vitali saranno protagonisti del programma dell’ultimo fine settimana di 2000 libri a Gallarate. Un programma ricco tra giallo, musica, storia locale e attualità

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify