Lo spettacolo del “foliage” colora l’Oasi Zegna

Le foglie che si tingono d'oro e di rosso, l'atmosfera unica che solo la natura in autunno sa regalare: all'Oasi Zegna, il foliage, insieme con la fioritura pre-estiva dei rododendri, è lo spettacolo più affascinante che un visitatore possa osservare. Una sorta di arcobaleno autunnale che sparge sui sentieri i suoi colori più romantici. Una magia che si può cogliere partecipando ai tanti eventi organizzati o semplicemente passeggiando in libertà e fermandosi, magari, ad assaggiare la gastronomia locale in una delle strutture presenti nel parco naturale di Trivero Valdilana. Dog trekking, feste a base di prodotti culinari tipici, animano la stagione autunnale fra il Bosco del Sorriso, la Brughiera, Castagnea di Portula e gli altri siti naturalistici delle Alpi Biellesi. E se volete abbinare allo spettacolo naturale le spiegazioni di guide esperte, affidatevi a OverAlp che vi condurrà nei luoghi più adatti per assistere a questo magico spettacolo. Qui di seguito il programma dell'autunno 2021.

FOLIAGE NEL BOSCO DEL SORRISO CON LE GUIDE OVERALP

Non semplici camminate, ma veri percorsi esperienziali tra betulle, abeti, faggi e larici e panorami imperdibili. Le date sono il 9-10-16-17-23-24 ottobre 2021.FOLIAGE IN BRUGHIERA Non semplici camminate, ma veri percorsi esperienziali tra betulle, abeti, faggi e larici e panorami imperdibili. Le date sono il 9-10-16-17-23-24 ottobre 2021.FOLIAGE IN BRUGHIERA Camminate tra i boschi secolari della Brughiera, zona particolarmente ricca di castagni, faggi, aceri e frassini che in autunno sfoggiano una tavolozza di tonalità calde, dal giallo all’arancio al marrone. Le date sono il 30-31 ottobre, l’1, il 6-7-13-14 novembre.



I GIOVEDI’ DELL’OASI ZEGNA

Se avete la possibilità di prendervi una pausa potrete gustarvi lo spettacolo del Foliage in un clima di assoluta calma e tranquillità. OverAlp organizza trekking al Bosco del sorriso (in ottobre) e in Brughiera (in novembre).



TRE SABATI AL CENTRO ZEGNA PER ADULTI E BAMBINI

L’autunno è protagonista anche di tre sabati (il 30 ottobre, il 6 e il 13 novembre) sotto i portici del Centro Zegna, dalle 15 alle 16. Insieme con la dottoressa Lorenza Sola Titetto si approfondiscono le virtù dei grandi alberi, alla scoperta delle proprietà terapeutiche del faggio, della betulla, del tiglio.

Massimo 20 posti, ingresso 5 euro.

Per i bambini dai 6 anni in su, invece, il negozio Kismet organizza un laboratorio di stampa su tessuto ispirato ai colori del foliage. Ogni partecipante decorerà uno strofinaccio da portare a casa.

Massimo 8 posti, costo 5 euro.

Per info e prenotazioni tel. 3206114879 (Lorenza Sola Titetto).

PER SAPERNE DI PIU’ SUL FOLIAGE ALL’OASI ZEGNA

L’origine del termine foliage, contrariamento a quanto si potrebbe pensare, non è francese, ma americana. In americano, infatti, la traduzione di autunno – il periodo in cui, per antonomasia, cadono le foglie – è fall. Si tratta di un periodo che, in alcuni luoghi geografici come gli Stati Uniti e il Canada, ha delle fortissime implicazioni dal punto di vista paesaggistico: i colori cambiano a tal punto da trasformare radicalmente l’aspetto del contesto naturale, come di quello urbano.

