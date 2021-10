L’Openjobmetis prova a rovinare la festa tricolore della Virtus Bologna

Sembra tutto pronto per una grande festa al PalaDozza. Domenica pomeriggio, 3 ottobre alle 18,30 il celebre “Madison” di piazza Azzarita si riempirà di tifosi della Virtus Bologna, chiamati a festeggiare lo scudetto vinto al termine della stagione passata e la recentissima Supercoppa che ha già detto come la squadra di Scariolo valga il numero uno del ranking, anche davanti a Milano.

In casa bianconera è tempo di celebrazioni, ma c’è un drappello di “guastatori” pronto a imbucarsi e – chissà – a rovinare la festa. È quello che fa capo ad Adriano Vertemati ed è vestito in biancorosso, quello della Openjobmetis Varese che sulla carta dovrà essere vittima sacrificale nei confronti della Segafredo ma che però proverà a mettere in difficoltà le “Vu Nere”, sperando nel colpaccio a sorpresa.

Difficile, ma crederci è obbligatorio per Ferrero e compagni che hanno avviato il campionato con una bella e difficile vittoria su Brescia e che, pur con le difficoltà del caso, vogliono «essere competitivi anche a Bologna» per dirla con le parole di Vertemati.

Varese, purtroppo, dovrà ancora fare a meno di Trey Kell sempre alle prese con la rieducazione dopo il problema alla tibia che lo tiene fuori fin dall’inizio della Supercoppa. In settimana si sperava che il play potesse almeno assaggiare il campo (inutile pensare a qualcosa di più) ma non è ancora tempo per lui. L’americano sarà comunque insieme alla squadra per svolgere un paio di allenamenti insieme al preparatore atletico Silvio Barnaba; non andrà comunque a referto (assenti anche Virginio e Librizzi impegnati con la Robur in Serie B: il sesto italiano sarà il 2005 Zhao).

In vista del viaggio sotto le Due Torri, coach Vertemati ha dovuto anche affrontare un paio di situazioni delicate, gli acciacchi ad Alessandro Gentile (caviglia gonfia) e Andrea Amato (ginocchio) ma entrambi saranno della partita con l’ala nei panni dell’ex di turno. L’altro ex è Michele Ruzzier, che ha scelto Bologna all’ultimo giorno disponibile salvo poi non trovare praticamente spazio vista la roboante campagna acquisti bianconera.

Che prosegue, perché la Segafredo è stata anche molto sfortunata visto che ha perso per infortuni gravi Udoh, Abass ed è ancora senza Nico Mannion. La Virtus ha quindi acquistato Jakarr Simpson (che è in città ma non ancora tesserato) ed è molto vicina al francese Isaia Cordinier. Contro Varese però, Scariolo avrà le rotazioni meno floride del solito, anche se giocatori come Teodosic, Pajola, Belinelli e Weems danno una caratura eccellente al reparto esterni. Sotto canestro Egbunu e soci dovranno vedersela con l’ottimo Harvey – un’ala forte che ha avuto grande impatto all’arrivo in Italia – con Tessitori e con il massiccio Jaiteh, ex Torino. All’esordio la Virtus ha sbancato Trento segnando 102 punti: «Sono una squadra perfetta per il nostro campionato – ammette Vertemati – ma noi vogliamo dare loro fastidio». Coach, ci contiamo.

DIRETTAVN

