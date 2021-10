L’ultima chance per conoscere i candidati: tutte le feste di chiusura della campagna elettorale a Varese

La campagna elettorale si conclude esattamente a mezzanotte di venerdì primo ottobre, dopodichè come da tradizione ci sarà il silenzio elettorale fino alle urne, che verranno aperte alle sette di domenica 3 e si chiuderanno alle 15 di lunedì 4 ottobre.

Per i contendenti quella di questa sera l’ultima occasione per incontrare i cittadini con eventi più curiosi o “leggeri”. Per gli elettori un modo “easy” per farsi l’ultima opinione sui candidati: ecco tutto quello che è previsto in città.

Davide Galimberti

Chiusura itinerante per la campagna elettorale di Galimberti, protagonisti sono i quartieri e le opere che sono previste per i prossimi 5 anni: la “gita” naturalmente sarà in Galimbertibus, la partenza è alle 17.30 a Palazzo Estense, con prima tappa Villa Baragiola a Masnago, seconda tappa a Biumo Inferiore allo studentato, Terza tappa a San Fermo per la Don Rimoldi, quarta tappa il quartiere Belforte, all’ex macello civico, quinta tappa in Largo Flaiano e ritorno alla ex Caserma Garibaldi. Il rientro è previsto tra le 19.30 e le 20, con “finalone” in piazza Beccaria. Per info e iscrizioni: davide.galimberti.sindaco@gmail.com

Matteo Bianchi

La festa finale del centrodestra è in piazza Monte Grappa: a partire dalle 21 una festa di piazza con tutti i candidati, i sostenitori. Dopo un breve discorso del candidato sindaco Matteo Bianchi, spazio alla socializzazione e alla musica.

Daniele Zanzi

Venerdi 1ottobre Varese 2.0 e il suo candidato sindaco Daniele Zanzi saranno fissi dalle 9.00 circa sino alle 23 nella zona Veratti/Del Cairo/Piantone con uno spazio allestito. Ovviamente, il titolo dell’iniziativa è “Piantati al piantone”

In mattinata distribuzione di materiali fino alle 12.30, ora in cui ci sará un primo spettacolo di giocoleria a cura dello Spazio Kabum. Dalle 14 si proseguirà nella distribuzione materiali e nel contatto con la cittadinanza per arrivare alle 17.00 con una performance artistica di Mario Chiodetti. Alle 18 Daniele Zanzi racconterá il suo progetto, dimenticato dopo il suo allontanamento, in memoria dell’ex-piantone. Alle 19 performance musicale con Matteo Goglio (voce e chitarra). Alle 21.30 di musica e giocoleria a cura dello spazio spettacolo Kabum con Federica Garamella e Totò Gualtieri. In chiusura, saluto e ringraziamento di tutti i candidati presenti.

Carlo Alberto Coletto

La chiusura della campagna elettorale per Azione e il suo candidato sindaco Carlo Alberto Coletto, è al bar Veratti: tra le 19 e le 23 circa un lungo aperitivo in musica segnerà la conclusione della loro campagna.

Caterina Cazzato

La chiusura della campagna elettorale per Caterina Cazzato e Noi civici per Varese è a San Fermo, al parco giochi, a partire dalle 17, ed è all’insegna della diversità: in programma ci sono arte poseia e cultura, musica con Valentin Mufila and frinds e un aperitivo etnico “condito con tanta allegria”.

Francesco Tomasella

Il candidato Francesco Tomasella, sostenuto dal suo partito Varese Libera, chiude al Circolo di Oz, a Bobbiate, in via Macchi 33, con una cena/festa che prevede dalle 19 alle 20 interventi dal palco: il primo sarà della capolista, Samuela Besana, il secondo sarà un saluto di due Avvocati varesini, l’ultimo sarà del candidato sindaco. Dalle 20 è prevista la cena (su prenotazione, e già completa) e dalle 21 musica. A parte la cena già “full” è possibile assistere ai comizi e partecipare alla serata finale dopocena, entrambi aperti a tutti.