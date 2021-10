“Noi siamo l’unico centrodestra a Busto Arsizio”. Antonelli chiude la campagna elettorale attaccando Farioli 

La coalizione di centrodestra si è ritrovata questa sera in piazza san Giovanni per chiudere la campagna elettorale. Le quattro forze che sostengono il sindaco uscente Emanuele Antonelli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e lista Antonelli Sindaco) hanno riempito la pizza principale della città con un aperitivo musicale che ha fatto trapelare l’ottimismo della coalizione.

Il clima quasi di festa a ridosso delle urne lo spiega subito Paola Reguzzoni, coordinatrice leghista cittadina: «Oggi è chiaro che l’unico centrodestra è questo, non quello di chi va a spasso con Renzi. Si è rivelato per quello che è, una truffa: non esiste il centrodestra europeo, il centrodestra è di Busto e basta».

Dopo i saluti di Massimiliano Nardi, coordinatore di Fdi e di Orazio Tallarida per Forza Italia, Antonelli ha preso la parola per ribadire il concetto: «Abbiamo avuto un inizio di campagna elettorale complicato, ma forse la fuoriuscita di Farioli ci ha unito ancora di più. Il suo cambio di casacca, con Renzi e Librandi, rafforza la nostra convinzione. Abbiamo fatto una campagna bella, forte, abbiamo raggiunto tutte le case: di questo va il merito a tutti i candidati delle liste, che si sono impegnati senza sosta. In questi mesi ho anche fatto il sindaco, lavorando tantissimo, come in questi ultimi cinque anni, e sono sicuro che faremo altrettanto per i prossimi cinque».