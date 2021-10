Lutto nel mondo delle moto: si è spento Gilberto “Gilba” Milani, mitico pilota e team manager Cagiva

Si è spento a 89 anni Gilberto “Gilba” Milani, per oltre mezzo secolo un pilastro del motociclismo internazionale, prima come pilota e poi come tecnico e team manager.

Il “Gilba” era nato a Milano il 13 maggio 1932 e ha iniziato la sua avventura da pilota-meccanico nel 1949.

Il debutto nel Mondiale con la MV Agusta 125 è avvenuto nel 1956 sul tracciato di Monza. La svolta avvenne però nel 1962 col passaggio in Aermacchi, fino al terribile incidente subìto ad Abbazia nel 1969 nella classe 500 che mise di fatto fine alla sua carriera di pilota.

Successivamente Gilberto Milani divenne Direttore Sportivo Aermacchi, rimanendo poi a Schiranna per seguire i progetti relativi alla Cagiva 500 nel Mondiale e della Mito 125 nella SP.

Gilberto Milani lascia le due figlie Laura e Silvia: i suoi funerali avranno luogo mercoledì 3 Novembre alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale San Grato a Bobbiate.

