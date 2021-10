A Maccagno riparte BimBumBam con Paolino e gli Spiriti del fiume

La tradizionale rassegna di Teatro per bambini e famiglie “Bim Bum Bam” promossa dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, riparte con l’ottava edizione, sempre a cura di Progetto Zattera Teatro.

L’appuntamento con il primo spettacolo in calendario è per domenica 24 ottobre alle ore 16.15 nell’Auditorium di via Valsecchi 23, a Maccagno, dove andrà in scena lo spettacolo di burattini a guanto, marionette da tavolo e attore “Paolino e gli Spiriti del fiume”.

Paolino, protagonista ed esperto pescatore, trascorre la vita pacificamente, anno dopo anno.

Eridania e Fluvio, sono gli spiriti del fiume, protettori delle sue acque e della natura.

C’è anche chi questo fiume e questa natura non li rispetta, come il perfido Mario. Ma guai a far arrabbiare gli Spiriti del fiume!

L’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a oppure telefonando al 338.7547484 – prenotazionesociale@libero.it

Maggiori informazioni a questo link.