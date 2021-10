Maffioli riparte da un parco inclusivo nel giardino della scuola elementare di Casale Litta

Primo consiglio comunale a Casale Litta: Graziano Maffioli, riconfermato alla guida del paese, ha indossato ancora una volta la fascia tricolore. Davanti al pubblico che ha riempito la sala ha pronunciato il suo discorso d’insediamento e presentato le linee programmatiche.

«Realizzeremo quanto è stato annunciato nel nostro programma elettorale – ha detto Maffioli – A partire dal parco giochi inclusivo nel giardino della scuola elementare. È un progetto costoso, molto costoso, ma noi vogliamo che i giochi siano belli, sicuri, a disposizione di tutti. Il parco sarà aperto al pubblico con un sofisticato sistema che aprirà e chiuderà un cancello automatico. Sarà un parco davvero unico. Poi realizzeremo i parcheggi in Piazza repubblica a Bernate. Approveremo il nuovo Pgt e daremo il via all’applicazione della tariffa puntuale di bacino. Molti comuni sono perplessi, alcuni, pochi, sono usciti da Coinger nonostante sia stato ormai certificato che la nostra tassa rifiuti sia tra le più basse della Lombardia. Infine – ha concluso il neo rieletto sindaco – spero sia la volta buona di riuscire a portare avanti la proposta di utilizzare gli oratori come spazi per i ragazzi; devono restare aperti durante il giorno ed accogliere i giovani di Casale che non sanno dove incontrarsi. Se non ci fossero volontari per la sorveglianza se ne farà carico il comune. Per quanto riguarda la cultura e l’istruzione continueremo ad organizzare iniziative per i giovani. Offriremo borse di studio per gli studenti, che diano la possibilità di studiare in Inghilterra. Continueremo ad offrire aiuto alla Scuola materna paritaria di Casale Litta e alla scuola statale di Villadosia. Continuerà il nostro sostegni alle attività sportive e al corpo musicale»

Sul punto si sono astenuti i tre consiglieri di minoranza di Alleanza per Casale ma l’intervento del capogruppo Katia Cenci è stato di apertura e di collaborazione: «Alleanza per Casale vigilerà sul corretto operato di questa amministrazione comunale – ha detto Cenci -. Ma siamo pronti a collaborare sulle proposte che andranno nella direzione del bene per i cittadini. Al contempo ci opporremo a tutto quello che andrà in contrapposizione al nostro programma elettorale. L’astensione al punto relativo alle linee programmatiche è un atto di fiducia nei confronti di questa amministrazione cui auguriamo buon lavoro»

Ed ecco com’è composta la giunta di Graziano Maffioli: Andrea Magro vicesindaco con deleghe all’Ambiente, Ecologica, Gestione patrimonio immobiliare, territorio e verde pubblico.

Chantal Viola assessore con delega alla Pubblica istruzione, Rapporti con l’Associazione genitori, Politiche dell’infanzia