Manifesti della Lega sopra quelli dei 5 Stelle. Cerini: “Le regole valgono solo per gli altri”

Stamattina in molte postazioni i manifesti del Movimento 5 stelle e di altri avversari erano coperti da quelli della Lega che ha occupato così anche 6 spazi in vari tabelloni elettorali sparsi per la città. Lo comunica la consigliera comunale uscente e capolista dei 5 Stelle, Claudia Cerini.

«Questo partito che parla sempre di dovere e regole, evidentemente pensa che valgano solo per gli altri. E lo stesso vale per le altre forze della coalizione di centro destra, basti pensare che ieri avrebbe dovuto svolgersi ai Molini Marzoli l’ennesimo incontro promosso dal comune per esporre i “progetti per la Busto del futuro” poi annullato in seguito alla denuncia fatta dal Partito democratico all’autorità garante delle comunicazioni (AgCom) in merito al divieto di comunicazione istituzionale in campagna elettorale» – aggiunge la consigliera pentastellata.

E conclude: «Ci chiediamo se i cittadini di Busto Arsizio vogliono veramente ancora farsi amministrare da chi fa della scorrettezza un metodo».