“Manolesta arriva al Museo”: domenica 10 ottobre la Collegiata attende i bambini

Il Museo della Collegiata è pronto per la nuova edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo: domenica 10 ottobre spalancherà le porte ai bambini e alla loro fantasia.



L’invito è per le ore 16, quando arriverà MANOLESTA AL MUSEO: racconto alla scoperta del linguaggio delle mani nelle opere del Museo, a cura di Laura Marazzi.

Manolesta è una mano che qualche volta s’infila senza permesso nelle tasche altrui; si arrabbia spesso e non sta mai composta. Ora vorrebbe diventare una mano di buone maniere e imparare a parlare con gentilezza. Manolesta andrà in Collegiata e in Battistero perché ha saputo che qui Masolino è riuscito a dipingere mani aggraziate, capaci di dire tante cose in modo educato e dolce: sarà contenta se qualche bambino la accompagnerà!

Al termine del percorso nasceranno nuove Manoleste nel laboratorio.

Il percorso con laboratorio è per bambini da 5 a 9 anni.

Prenotazione obbligatoria, inviando una mail a: didattica@museocollegiata.it .

Costo: bambino 4 €, adulto 6 €, biglietto famiglia (2 adulti + 2 o più bambini) 16 €

Il Museo della Collegiata è sempre più a misura di bambino.

Sono oltre 15 i percorsi didattici, prenotabili per scuole di ogni ordine e grado: l’apposita sezione su www.museocollegiata.it contiene tutte le proposte. Insegnanti possono concordare una visita in loco per scoprire tempi, modalità e caratteristiche

dell’offerta didattica (scrivere a didattica@museocollegiata.it).



ORARIO INVERNALE MUSEO (dal 1 ottobre 2021)

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica e festivi 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Prima domenica del mese 10.00 – 18.00

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

Lunedì e martedì chiuso

Martedì per i gruppi possibilità di apertura straordinaria

Modalità accesso

Accesso senza prenotazione; prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone).

Nel Complesso max 30 persone in contemporanea (Battistero max 5 persone e 10

minuti di permanenza).

OBBLIGHI: non accedere con temperatura uguale o superiore a 37,5°; indossare

sempre la mascherina; rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri.

L'accesso al Museo è consentito a chi è in possesso della Certificazione verde COVID-19

(Green Pass).