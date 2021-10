Maroni contro il caporalato, i datacenter della Regione sotto attacco e un portale dedicato alle nozze nel podcast del 20 ottobre

Le principali notizie di mercoledì 20 ottobre

Dal confronto dell’andamento della curva epidemica emerge l’efficacia dell’azione vaccinale. Dopo un’estate con molti più casi, a settembre la circolazione del virus ha rallentato. Lo sforzo vaccinale compiuto da Regione Lombardia si vede nei risultati raggiunti in questo inizio d’autunno. In questi due mesi la situazione in Italia si è andata normalizzando con una curva pandemica in calo: a settembre i positivi erano poco più di 12.800 con un crollo registrato in questi giorni dove, a metà del mese, si sono raggiunti i 4.200 casi, con un calo dell’82% rispetto allo scorso anno.

Roberto Maroni è stato nominato dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a capo della Consulta per l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato. Il suo insediamento è avvenuto mercoledì. Solo pochi mesi fa, a causa di un problema di salute, aveva dovuto rinunciare alla corsa per la poltrona di sindaco di Varese. A Maroni un compito importante, dunque, e cioè quello di dare impulso e attuazione al protocollo d’intesa firmato lo scorso 14 luglio e che mira a debellare una piaga estesa soprattutto nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia

Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre entrambi i datacenter di Regione Lombardia sono stati oggetto di un nuovo attacco hacker di tipologia simile a quella avvenuta lo scorso 15 ottobre , ma con intensità di tre volte superiore rispetto al precedente . “Ancora una volta l’attacco proveniva dall’estero”. A comunicarlo è una Nota ‘Aria spa’ (Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti) che sta facendo fronte all’attacco informatico.

Morazzone piange il papà del Caramamma. Se ne è andato mercoledì 20 ottobre Ivone Novello, padre di Gianfranco e Gianmarco, i due fratelli che dal 2006 sono subentrati ai genitori nella gestione del locale di Morazzone, meta di intere generazioni di ragazzi e ragazze attirate dal liquore inventato proprio da Ivone, un distillato con una ricetta segreta, accompagnato da spumante e servito a prezzo “popolare”. Lo piangono i figli, i nipoti, la moglie Angela e tutti i morazzonesi e le persone che lo hanno conosciuto mentre versava quella bevanda rosso fuoco diventata una vera e propria tradizione del Varesotto.

Da meta della grande villeggiatura di un tempo, quando si arrivava in carrozza, a destinazione per pronunciare il fatidico “sì”, magari di fronte a un panorama di lago o di montagna. È la provincia di Varese, un territorio immerso nella natura e ricco di laghi, che rappresenta uno scenario romantico e perfetto, per celebrare un matrimonio indimenticabile. Con Varese Destination Wedding, ha inizio un progetto specifico promosso da Camera di Commercio di Varese e guidato da Angelo Garini, architetto e organizzatore di matrimoni ed eventi. Obiettivo principale è promuovere il territorio, creando una rete di fornitori e servizi. Queste informazioni sono il cuore dei molti contenuti di un portale dedicato, che potrà essere un valido aiuto per tutti coloro che vorranno organizzare il loro matrimonio o un evento speciale, in questo territorio.

