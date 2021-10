I Mastini vogliono i primi punti in casa contro il Valdifiemme capolista

La bella vittoria ottenuta in Alto Adige – 2-3 sul ghiaccio di Bressanone – ha rivitalizzato i Mastini Varese che prima del match con i Falcons erano stati risucchiati verso il fondo della classifica di IHL. I tre punti guadagnati settimana scorsa non hanno ovviamente risolto tutti i problemi, ma hanno garantito una bella iniezione di fiducia alla squadra di Tom Barrasso che ora vuole rompere un incantesimo.

Quello della vittoria casalinga: all’Agorà di Milano i gialloneri hanno giocato due sole partite ma non hanno conquistato punti. Se il ko con il Caldaro poteva essere previsto, quello con l’Alleghe è stato più doloroso; fatto sta che lo zero interno va cancellato e quindi Vanetti e soci ci proveranno domenica 31 ottobre (ore 18) quando sulla pista meneghina arriverà il Valdifiemme.

Attenzione però: i trentini sono stati autori di una grande prima parte di stagione e con i 12 punti messi in tasca in sei partite si trovano un po’ a sorpresa in testa al girone insieme a Caldaro e Dobbiaco. Un Fiemme trascinato dall’ex gardenese Vinatzer, primo tra i marcatori con ben 10 punti già messi a segno (4 le reti) affiancato dal ceco Roupec che si sta confermando ottimo finalizzatore con 5 gol (primo cannoniere di IHL insieme a Conci, Foltin e Von Payr). La squadra di Kostner è anche quella con la miglior differenza reti: oltre all’attacco infatti, anche la fase difensiva è valida a protezione della gabbia di Peiti, un dei portieri più forti del torneo.

Il Varese però non vuole lasciare altri punti per strada e si presenterà in pista con la convinzione di poter dare un segnale a tutto il campionato. La classifica molto corta può essere rovesciata in ogni momento, vedremo se questa volta toccherà proprio al Fiemme lasciare la vetta. La partita dell’Agorà sarà diretta dai signori Lottaroli e Volcan; alcuni aggiornamenti saranno disponibili su VareseNews all’interno di #direttavn, il liveblog domenicale dedicato principalmente al basket ma con una finestra anche sugli altri sport. Per i tifosi gialloneri presenti all’Agorà infine, ci sarà un corner dell’iniziativa “Coop per lo Sport” (la grande azienda della GDO è tra gli sponsor dei Mastini): sarà possibile ritirare gratuitamente la tessera per sostenere la squadra anche durante la spesa.