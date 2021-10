Da Mendrisio a Venezia e ritorno: “700 km di Speranza” in bici per una causa benefica

Il primo novembre, alle ore 8.20, partiranno da Mendrisio in bicicletta e, tutto d’un fiato, percorreranno i 350 chilometri per raggiungere Venezia. Una volta “visitata” la Laguna, torneranno in Ticino sempre su due ruote. 700 chilometri da percorrere in 30 ore circa.

“700 km di Speranza” – questo il nome scelto per l’impresa sportiva che fa parte delle iniziative legate alla “Corsa della Speranza” – è quella di due diciannovenni del mendrisiotto: Ivangabriel Petrogalli, dedito al ciclismo agonistico, ed Enea Cattaneo, ultracyclist per passione. Due ragazzi, come si definiscono: «Con la passione per la bicicletta e la vita».

Gli atleti saranno seguiti e documenteranno tutto sui social della “Corsa della Speranza” (qui il link) e i loro personali.

Quest’impresa, oltre che a essere una sfida personale, è per una buona causa: il ricavato delle donazioni che riceveranno verrà devoluto alla ricerca contro il cancro.

Le modalità di donazione si possono trovare sul sito dell’iniziativa (qui il link)