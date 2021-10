Il Milan Club di Busto Arsizio aiuta Aias grazie a “I corsari di Capitan Pioli”

Quando la passione per una squadra di calcio si incontra con la solidarietà non può che nascerne qualcosa di buono. Così è stato per il Milan Club di Busto Arsizio, sodalizio attivo dal 1963, con un’iniziativa partita a fine luglio e che ha permesso di raccogliere 2750 euro a favore di Aias grazie alla generosità dei soci e all’intuizione di Antonello Castiglioni, presidente del club bustocco, e di Franco Castiglioni, socio del club e presidente di Aias.

«Tutti gli anni organizziamo una raccolta fondi per un associazione del territorio e quest’anno abbiamo pensato ad Aias, realizzando un piccolo libro che raccoglie le cronache e i commenti delle partite dello scorso anno che mi diverto a mandare su whatsapp nel gruppo del club. Franco mi aveva comunicato che era appena diventato presidente di Aias, quindi la scelta è stata naturale» – racconta il presidente del Milan Club nel corso della presentazione dell’assegno nella sede del centro di riabilitazione neurologica e psichiatrica dell’eta’ evolutiva di via Alba.

Tutte le copie de “I corsari di Capitan Pioli”, stampate proprio dall’azienda di Franco Castiglioni, sono andate a ruba in pochissimo tempo e così hanno raccolto 2750 euro grazie al Milan club e alla generosità dei suoi soci.

«Il mio non è solo un ringraziamento formale ma anche sostanziale ad una realtà che ci ha aiutato – ha commentato il presidente di Aias. – Speriamo ce ne siano sempre di iniziative così. I nostri obiettivi sono sempre alti e vogliamo continuare ad essere un’eccellenza. Vogliamo rispondere ai bisogni di tutti e ancora non riusciamo a farlo. Questi aiuti sono fondamentali».

Antonello Castiglioni prosegue: «Il Milan club è un gruppo coeso. Questo nostro stare insieme non è solo finalizzato a sostenere una squadra. Siamo diventati anche altro: facciamo aggregazione per trasformare la nostra passione per il Milan in qualcosa di utile alla comunità. In 20 anni di iniziative abbiamo devoluto 38 mila euro ad associazioni del territorio».