Milani: “Per Oggiona Santo Stefano noi saremo la vera amministrazione del fare”

«Io mi aspetto un buon risultato perché penso che siamo riusciti ad arrivare alle persone. Poi vada come vada, non ci resta che attendere». Daniele Milani attende le ultime ore prima della chiusura della campagna elettorale che, per la lista progetto Comune” significa anche una piccola festa che si svolgerà questa sera.

«La campagna elettorale è andata bene, abbiamo avuto molti riscontri nella popolazione e siamo riusciti a trasmettere ciò che siamo – spiega Milani -: noi siamo la garanzia di una continuità politica con un’amministrazione uscente che ha fatto molto. Noi siamo quelli del fare».

In queste settimane di confronto con i cittadini che idea si è fatto sulle priorità alle quali dare risposta in caso di vittoria elettorale?

Io credo che oggi non ci siano delle vere priorità. Ognuno guarda le proprie esigenze, dalle associazioni ai privati, ci sono tante richieste alle quali dare risposta con i tempi più appropriati per ciascuna. Devo dire che non abbiamo riscontrato dei veri problemi ai quali è urgente porre rimedio, anche perché abbiamo lavorato bene in questi anni.

Si è già fatto un’idea sulla squadra amministrativa in caso di vittoria?

Sicuramente si ma non lo diremo. Anche perché poi bisognerà vedere il riscontro del voto dei cittadini e nel caso ritoccare qualcosa. Ringrazio però fin da subito tutti i componenti della lista perché in queste settimane hanno trascurato le famiglie: tutti hanno dato più più di quello che dovevano.

Com’è stato il rapporto con i suoi sfidanti?

Noi abbiamo concentrato la nostra campagna elettorale sul nostro programma, su quello che vogliamo dare alla cittadinanza. Non abbiamo mai attaccato l’altra lista mentre di là qualche frecciatina è arrivata.

Di cosa è fiero del programma che avete preparato?

Di tante cose. Per dirne una sono contento del fatto che abbiamo voluto candidare con noi un giovane, Filippo Parisi di 21 anni, perché ci tenevamo ad avere un rappresentante del mondo giovanile al nostro interno che si faccia portatore delle loro esigenze e aspettative.