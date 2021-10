Milano Marittima punta sui family hotel, come scegliere il migliore

Siamo nel pieno dell’estate e nonostante il caldo, le difficoltà di un lungo inverno e il freddo, una vacanza ce la meritiamo tutta. Ma partire in coppia o da soli è una cosa ben diversa dall’andare al mare coi bambini piccoli. Non si tratta di divertimento di genere quanto di esigenze diverse. Milano Marittima offre molto alle famiglie in termini di servizi, aree attrezzate e divertimento da sempre. In sintonia con questo trend a tutela dei turisti più piccoli anche gli alberghi si sono attrezzati. Sono chiamati family hotel proprio perché offrono servizi per le famiglie che le strutture classiche non hanno.

Gli hotel per famiglia a Milano Marittima si trovano principalmente sulla spiaggia e questo perché fare lunghe camminate sotto il sole o prendere l’auto per spostarsi fa la differenza nella scelta del posto dove dormire. Molti vantano la vicinanza con la pineta, luogo ombreggiato e di riparo dall’afa pomeridiana della spiaggia. La pineta è ideale per rinfrescarsi e riposare senza la necessità di ritornare in albergo per poi ridiscendere al mare. È una questione che le famiglie non prendono sotto gamba e spesso è determinante. Così come avere uno spazio o area destinata ai giochi o un giardino con tavoli e sedie vuol dire prendersi cura dei più piccoli.

Un’occhiata al menu è d’obbligo soprattutto quando si tratta della salute. Sempre più spesso il servizio ristorante offre menu per bambini con frutta e verdure di stagione e una colazione più salutare con ricette della casa e piatti tipici.

Passiamo a valutare le camere: come devono essere, cosa devono offrire? Assolutamente niente stanze piccole buie e scomode, ma camere ampie soleggiate corredate con culle, lettini con spondine e riduttori per il water. E possibilmente un balconcino e aria condizionata regolabile. I family hotel spesso hanno anche camere comunicanti e propongono ulteriori servizi come l’uso gratuito di biciclette dotate di seggiolini. Nonché l’uso per gli ospiti di una piscina privata con acqua riscaldata per evitare sbalzi termici. In più aggiungono anche vasca idromassaggio con zona cervicale per unire al divertimento dei piccoli il relax per i grandi.

La scelta finale però dipende sempre da un fattore determinate: il prezzo del soggiorno. Anche in questo caso la politica dei family hotel è di offrire una speciale scontistica bambini. Si parla di sconti che possono arrivare anche all’80% sul prezzo di listino e di ulteriori ribassi per aggiunte di terzi e quarti lettini.

Non resta che partire e godersi la bellezza di Milano Marittima, che in Estate offre molto a livello di eventi servizi e aree verdi. Serate all’aperto, giornate di mare, passeggiate in pineta e cucina tipica, che non fa mai male. Non resta che partire e rilassarsi anche se con valige piene di giocattoli.