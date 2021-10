“Mitiche in piazza” a Varese: consigli degli esperti ai possessori di auto e moto d’epoca

Una mattinata tutta dedicata ai possessori di automobili e motociclette di una volta, sia quelli che custodiscono gelosamente questi gioielli, sia quelli che – magari – hanno trovato in garage la moto del nonno e non sanno come comportarsi.

Domenica 31 ottobre, tra le 9,30 e le 12, il Club Auto Moto Storiche Varese (VAMS) organizza “Mitiche in piazza”, una manifestazione che riempirà piazza Repubblica di motori d’epoca, aperta a tutti e gratuita.

Sarà l’occasione per chi vuole vendere il proprio veicolo d’epoca, per chi al contrario desidera conoscere prezzi e occasioni, per chi vuole conoscere il valore di un mezzo ma anche per chi ha bisogno di delucidazioni su come certificare un’auto o una moto per renderla “storica” a tutti gli effetti. I commissari tecnici della VAMS si metteranno a disposizione di tutti i presenti (anche di chi non è socio del club) per consigliare i partecipanti sul da farsi per raggiungere il proprio obiettivo.

Si può per esempio chiedere delucidazioni sulle certificazioni Asi (il registro storico italiano), sul Certificato Rilevanza Storica o Certificato d’Identità-Targa Oro ma anche consigli per chi intende procedere ad un restauro dei veicoli. Per esporre i mezzi bisogna presentarsi entro le 9,30 in piazza Repubblica, anche senza prenotazione, con l’unico accorgimento di rimanere sino a mezzogiorno.