“Il mondo del lavoro ha bisogno di tecnici informatici al passo con la continua innovazione”

“La pandemia ha accelerato il cambiamento e nulla è più come prima”. Fausto Turco, CEO do Si-Net, racconta il profondo cambiamento che ha interessato il “networking”, il settore digitale che oggi parla di cloud, cybersecurity, reti , un mondo profondamente diverso da quello che era solo due anni fa

« Oggi c’è bisogno di competenze nuove, in linea con un progresso che accelera in continuazione. La trasformazione digitale in atto impone visioni e skill all’avanguardia, difficili da trovare in chi non si aggiorna».

Fausto Turco è uno dei docenti del corso annuale IFTS “Tecniche per il networking: sicurezza e progettazione di reti” di Its InCom, affronta un campo in continua trasformazione : « Ai nostri giovani dobbiamo fornire competenze e abilità effettivamente in linea con la richiesta del mondo del lavoro. Il cambiamento in atto pretende abilità sempre aderenti al progresso. Noi lavoriamo con Microsoft che propone sempre nuove certificazioni, così da mantenere un livello di abilità adeguato alla domanda del mercato del lavoro».

Il profilo in uscita è quello di informatico specializzato in ambito networking e telecomunicazione. Le attività didattiche affrontano gestione, configurazione e manutenzione delle reti, con particolare attenzione agli apparati (switch e router) e al software relativo; la sicurezza delle reti; la gestione di servizi in cloud computing; l’analisi e cura delle prestazioni. Verranno inoltre sviluppate abilità legate alla comunicazione e alla relazione con il cliente.

Chi esce oggi dalla scuola ha un’infarinatura generale su quadri, server e sicurezza ma poco spendibile in azienda: « Martedì 5 ottobre sarò in diretta sul mio profilo Linkedin per raccontare il continuo cambiamento di un settore in movimento, la necessità di aggiornarsi, di andare oltre la propria formazione per poter essere all’altezza del proprio compito ».

Il corso IFTS consente di acquisire le skill considerate fondamentali, conoscere l’evoluzione del digitale e apprendere tecniche all’avanguardia.

Insieme a Si-Net ci sarà anche OverNet, l’ ex Mondadori informatica che offre esami per tutte le piattaforme Microsoft. La presentazione del corso IFTS della Fondazione InCom avrà inizio alle 11 e vedrà anche la partecipazione della coordinatrice dei corsi professoressa Rosaria Ramponi e degli esperti Michele Sensalari e Marco Lorusso.