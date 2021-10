Moroni per Montegrino Valtravaglia “Ci impegneremo in modo costruttivo per il bene del paese”

Anche per la lista “Noi per Montegrino”, con Danilo Moroni candidato sindaco, sta per concludersi il periodo di campagna elettorale, in vista delle votazioni che si terranno il 3 e 4 ottobre a Montegrino Valtravaglia.

Iscritti all’ultimo però, i componenti di “Noi per Montegrino”, non sono riusciti ad organizzare una vera e propria propaganda elettorale, rinunciando ai gazebo e agli incontri con i cittadini. Arriva così la consapevolezza da parte del candidato sindaco: «All’interno della lista ci sono persone di cui mi fido molto e che conoscono bene il territorio. Certo è che, costruendola “all’ultimo”, è stato difficile per noi programmare occasioni di ritrovo con la popolazione e presentare il nostro programma. Il nostro scopo è quello di entrare in Comune, nel caso, anche per fare un opposizione costruttiva e instaurare rapporti di collaborazione con l’altra lista», ha concluso.