È morta Uta Wagner, la storica comunista del Verbano

«La federazione Varesina del Pci ammaina le proprie bandiere per la scomparsa della compagna Uta Wagner capolista alle scorse elezioni della lista Sinistra Alternativa Varese. Che la terra ti sia lieve compagna Uta Wagner». Il laconico messaggio è stato pubblicato sul sito del Partito Comunista Italiano di Varese.

Nata 87 anni fa a Monaco di Baviera, (città che detestava), dopo aver vissuto a Bruxelles e a Vienna, si era trasferita da una decina d’anni a Colmegna (Luino), attrice, comunista antinazista ha girato parecchi teatri d’Europa per far conoscere l’opera di Bertolt Brecht. Fino all’ultimo ha dedicato se stessa per la democrazia e il Socialismo,