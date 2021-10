È morto VIto Vaglio, per anni consigliere comunale di Luino e in forza alla polizia locale

La città si stringe nel dolore per la perdita di un uomo vicino alla propria comunità: Vito Vaglio, consigliere comunale per una legislatura e in passato in forza alla polizia locale della città rivierasca è scomparso ieri all’età di 80 anni.

Diversi i messaggi di cordoglio da parte dell’amministrazione comunale in carica e in particolare da parte di Andrea Pellicini che ora siede nei banchi della minoranza ma che così ricorda il “suo“ consigliere durante il periodo di governo della città nel suo primo mandato: “Sono molto addolorato per la scomparsa di Vito Vaglio, uomo che, in tutti ruoli ricoperti nella pubblica amministrazione, ha dato esempio di serietà e passione civica. Nel 2010 contribuì alla mia prima elezione a Sindaco, venendo eletto consigliere comunale con un ottimo risultato personale. Aveva già ricoperto questo ruolo e quello di assessore alla Comunità Montana durante il primo mandato di Gianercole Mentasti“.



“Aveva fatto parte di una generazione storica di vigili urbani, ancora presenti nei ricordi di tanti luinesi.

Con Vito era bello chiacchierare anche per la strada. Conosceva tutti e non disdegnava ridere e scherzare. Verrà ricordato con tanto affetto“, conclude Pellicini.