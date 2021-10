Mostre, audiovisivi e grandi autori internazionali: al via a Varese “Oktoberfoto 2021”

(foto della mostra “Oltre il confine stabilito” di Maurizio Bonetti) – Ha preso il via oggi a Varese la tredicesima edizione di Oktoberfoto, manifestazione fotografica internazionale organizzata daFoto Club Varese.

La manifestazione, appuntamento sempre molto atteso dagli appassionati di fotogafia, fino al 31 ottobre trasformerà Varese in “Città della fotografia” con mostre, proiezioni di audiovisivi e appuntamenti in due punti della città.

Le mostre fotografiche saranno visitabili alla sala espositiva delle Acli, in via Speri della Chiesa Jemoli 7/9 mentre le proiezioni degli audiovisivi si potranno vedere in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1.

Alla manifestazione partecipano 15 associazioni fotografiche oltre a diversi autori professionisti presenti con mostre personali.

Oktoberfoto si svolge con il partenariato del Comune di Varese, con il patrocinio della Provincia di Varese e dell’Università dell’Insubria e in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo Varese.

Tutte le informazioni su www.fotoclubvarese.it

Qui potete sfogliare e scaricare il programma completo di Oktoberfoto 2021