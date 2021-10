Il Movimento 5 Stelle fuori dal consiglio comunale a Busto Arsizio: “Bastava una decina di voti in più”

Il Movimento 5 Stelle rimane fuori dal consiglio comunale di Busto Arsizio. Il pentastellati che erano all’interno della coalizione di Maurizio Maggioni si sono infatti fermati al 3,4% delle preferenze, equivalenti a 964 voti. Un numero non sufficiente per assicurarsi un seggio.

“Ringraziamo tutti i cittadini che ci hanno votato -si legge in una nota-. A livello locale abbiamo ottenuto un buon risultato per la capolista Claudia Cerini (154 voti) e Luigi Genoni (86 voti), consiglieri uscenti, e solo per uno scarto di una decina di voti non si è ottenuto un consigliere comunale”.

Un tracollo se confrontato con il risultato delle elezioni del 2016 quando i pentastellati a Busto Arsizio correvano da soli e arrivarono ad oltre 4.000 voti, pari all’11,35% degli elettori.

Il movimento guidato da Giuseppe Conte legge così la sconfitta: “Purtroppo il Movimento 5 stelle in queste elezioni ha scontato una disaffezione a livello nazionale e un astensionismo mai così alto. Un 55% degli elettori infatti non è andato a votare contribuendo così a scegliere di avere ancora un’amministrazione di centro-destra in città. Un segnale che bisogna tenere in considerazione. Continueremo a lavorare all’interno della coalizione con i 5 consiglieri eletti con Maggioni ai quali facciamo i nostri migliori auguri per il loro mandato”.