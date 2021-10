Una MV Agusta sul trono tricolore: Stirpe vince il titolo in Supersport

La strada per tornare ad affermarsi nelle competizioni mondiali è lunga e complicata, come insegnano le esperienze in corso nella Moto2 e nella Supersport, ma intanto MV Agusta ha iniziato a… camminare e anche a raccogliere risultati interessanti in ambito sportivo nazionale.

È quanto accaduto nel CIV (Campionato Italiano Velocità) in classe Supersport 600 dove Davide Stirpe ha vinto il titolo in sella a una F3 675 prodotta alla Schiranna. Stirpe, 29enne romano con qualche lontana e sporadica gara anche nel Motomondiale, gareggia con i colori del team Extreme Racing Service e nell’ultimo weekend di corse a Vallelunga si è laureato campione d’Italia sul filo di lana.

Una lotta serratissima, perché l’alfiere di MV Agusta ha terminato con gli stessi punti (179) di Roberto Mercandelli sulla Yamaha del team Rosso e Nero: i due piloti hanno anche ottenuto il medesimo numero di vittorie in stagione (2) e quindi per assegnare il titolo si è dovuti ricorrere alla conta dei secondi posti. E Stirpe (che sabato 9 aveva vinto la Gara1) era salito per due volte sulla piazza d’onore a differenza del rivale.

Alla Schiranna, quartier generale MV, non sono mancati i festeggiamenti per un titolo che, chissà, potrebbe rilanciare le ambizioni mondiali in Supersport della Casa varesina. Dopo i tentativi degli anni scorsi, nel 2021 il Reparto Corse ha schierato al via dell’iridato solo il finlandese Niki Tuuli che sta disputando una stagione dignitosa (due volte sul podio) e nulla più.

Intanto l’impresa di Stirpe incassa i complimenti di Timur Sardarov, il CEO di MV Agusta Motor: «Siamo entusiasti di questo titolo conquistato da Davide Stirpe, collaudatore MV Agusta e pilota di grande talento che ha riportato in vetta alle classifiche il nome leggendario di MV Agusta. Un ringraziamento particolare va naturalmente al Team Extreme Racing Service, la cui professionalità ed esperienza hanno permesso a Davide di esprimere al meglio le sue doti di guida e le potenzialità della sua F3 675».