Nella Pallacanestro Varese inizia “l’era Scola”. Fiducia per ora ad allenatore e squadra

Un grazie ad Andrea Conti, un incoraggiamento alla squadra e ad Adriano Vertemati ma soprattutto lo start all’era di Luis Scola a capo della Pallacanestro Varese. Doveva essere una riunione piuttosto breve, quella convocata per il pomeriggio di oggi alla Enerxenia Arena e si è invece trasformata in una lunga chiacchierata sullo stato (d’emergenza) delle cose in casa biancorossa, terminata dopo circa tre ore.

Andiamo per ordine, perché la prima cosa da sottolineare è il passaggio delle deleghe che fino a oggi erano in capo ad Andrea Conti, nelle mani dell’ex giocatore argentino, oggi amministratore delegato della società. Scola avrà anche la supervisione del lato sportivo del club, per il quale si è comunque scelta la strada che avevamo ipotizzato ieri: al suo fianco resta ben saldo il ruolo di Toto Bulgheroni (consigliere delegato) mentre per le attività quotidiane “di campo” saranno coinvolte risorse interne.

Ovvero Max Ferraiuolo, che vive a stretto contatto con i giocatori, Mario Oioli per la parte relativa a burocrazia, regolamenti e via discorrendo mentre Matteo Jemoli continuerà l’attività di scouting. Con Scola che avrà comunque l’ultima parola per quanto riguarda l’allenatore o il mercato. Lo stesso avverrà negli uffici, con Scola primo responsabile – e del resto il ruolo di amministratore delegato è fatto per quello – e con le persone già impiegate alle scrivanie della Enerxenia Arena a supportarlo per le questioni di sponsorship e gestione aziendale.

Il summit di Masnago è anche servito ai dirigenti biancorossi (ovvero il CdA della società cui si sono aggiunti i “proprietari”, ovvero Alberto Castelli per il consorzio e Umberto Argieri per il trust) per esprimere vicinanza e sostegno alla squadra, quindi sia a coach Vertemati sia al gruppo di giocatori. Una sorta di “eredità” lasciata da Conti che al momento dell’annuncio delle dimissioni aveva appunto chiesto vicinanza e supporto al tecnico, in bilico dopo i cattivi risultati recenti. Se questa fiducia durerà anche dopo la prossima partita non è dato saperlo: per adesso si è preferita la strada dell’incoraggiamento e della tranquillità nella settimana che porterà al match con Treviso. Poi lo scopriremo, anche se sembra sia stata bollata come impercorribile la strada che porta al c.t. argentino Hernandez.

Scola ha parlato a lungo, ha ribadito la sua visione per la Pallacanestro Varese che verrà e dato l’impressione di conoscere già piuttosto bene sia l’ambiente si quanto ruota attorno ad esso. Chiaramente il discorso del “General” è improntato a lungo termine ma gli accadimenti agonistici delle ultime settimane hanno costretto a entrare anche nelle questioni di campo. Vedremo se questa ulteriore investitura dell’argentino servirà anche ad accelerare le auspicate operazioni di acquisto delle quote e ingresso nella compagine societaria, ma su questo aspetto le bocche sono rimaste cucite.

A seguire il comunicato diramato dall’ufficio stampa del club in seguito al summit di stasera.