Nominati il direttore della psichiatria del Verbano e del pronto soccorso di Luino

La Psichiatria del Verbano ha un nuovo Direttore che raccoglie l’eredità del Dott. Isidoro Cioffi. È il dott. Nicola Poloni, in forze all’Azienda ospedaliera varesina dal 1999.

Dal 2018 Poloni è Responsabile della struttura semplice CRM Varese – CPA, nell’ambito della Psichiatria di Varese. È anche Ricercatore in Psichiatria all’Università degli Studi dell’Insubria, con abilitazione a Professore associato.

Nato nel 1968, si è laureato in Medicina all’Università di Pavia nel 1992 e ha conseguito la specializzazione in Psichiatria nel 1998 nello stesso Ateneo. Numerosissime le pubblicazioni scientifiche a cui ha collaborato.

Nell’ambito del Presidio del Verbano nominato anche il nuovo responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “Pronto Soccorso di Luino”. È la dott.ssa Mara Sist.

Nata nel 1965, dal 1998 ha lavorato negli Ospedali varesini e in quello di Luino in particolare, dove era già titolare di un incarico di alta specializzazione in Pneumologia per la gestione dei pazienti con problematiche pneumologiche nella struttura di medicina generale, con competenza specifica per diagnosi e cure di asma bronchiale. BPCO (Broncopneumopatia cronico-ostruttiva) e disturbi respiratori del sonno.

Laureatasi all’Università di Pavia nel 1990, la Dott.ssa Sist ha conseguito la specializzazione nello stesso Ateneo nel 1995 in Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia. Numerosi i congressi a cui ha partecipato in qualità di docente, come numerose sono le pubblicazioni scientifiche a sua firma.