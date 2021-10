Nominato in Forza Italia Varese il nuovo commissario: torna Domenico Battaglia

Si ridefinisce l’’organigramma di Forza Italia a Varese dopo le elezioni amministrative, e il ruolo del commissario cittadino torna a chi ne era detentore prima della campagna elettorale.

Sarà infatti Domenico Battaglia a reggere il partito, che ha avuto un ottimo exploit nella recente tenzone politica: «Ho chiesto di non essere impegnato in campagna elettorale per motivi di lavoro, cosi mi hanno affiancato Piero (Galparoli, ndr) – spiega Battaglia – Alla fine della campagna però mi hanno chiesto di tornare a ricoprire questo ruolo, per continuare il percorso di ricostruzione del partito: i primi risultati ci sono già stati. Dopo la campagna molta gente si sta avvicinando a questo contenitore, si riconosce nei valori di centro. Il mio obiettivo è operare per il bene del centrodestra. La figura di Matteo Bianchi farà da collante e garante di questo gruppo».

«Abbiamo perso le elezioni, ma abbiamo fatto grandi risultati, soprattutto noi e il centrodestra, ora era giusto ripassare a Mimmo la palla – ha aggiunto il commissario cittadino uscente Piero Galparoli – Ora come responsabile degli enti locali, ho come prossimo obiettivo il consiglio Provinciale che si rinnova tra poco: l’ipotesi è costruire un percorso e una lista composita che mantenga la maggioranza in consiglio».

Accanto a lui ci sarà una vicecommissario, donna e giovane: Alessia De Filippis. La De Filippis è stata una delle più votate, anche se non ha raggiunto il seggio in consiglio comunale «Il mio lavoro sarà di continuare a riempire il contenitore e essere presenti sul territorio – Ha spiegato la De Filippis – Faremo un’opposizione forte ma vogliamo collaborare per il bene della città. E speriamo nell’apertura promessa da Galimberti».