Notte agitata a Tradate: ladri sorpresi in casa e inseguiti da vicini e carabinieri

Momenti di paura e agitazione venerdì notte a Tradate, dove un furto in appartamento è sfociato in un inseguimento con il coinvolgimento di residenti e carabinieri.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 in via Sabotino. Stando alle informazioni e alle testimonianze di chi abita in zona, tra persone si sono introdotte in un appartamento per rubare, ma il proprietario, che in quel momento era fuori casa, si è accorto di quanto stava accadendo grazie al sistema di videosorveglianza ed è subito rientrato, sorprendendo uno dei ladri ancora nell’abitazione. Allertati dalle urla del derubato, i vicini non solo hanno avvisato i carabinieri ma si sono dati all’inseguimento dei ladri per le vie del quartiere.

I malfattori, però, sono stati più veloci dei volonterosi vicini di casa e dei carabinieri che sono arrivati in breve sul posto, e hanno fatto perdere le proprie tracce insieme al bottino.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Tradate.