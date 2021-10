Notte bianca dello sport, al Palainsubria mille studenti e l’olimpionica Chiara Rebagliati

Grande successo la Notte bianca dello sport organizzata dal Cus Insubria al campus universitario del PalaInsubria per presentare la stagione corsi 2021/2022.

Oltre mille studenti hanno calpestato i campi di calcetto, volley, beach volley e tennis. In tanti hanno potuto provare gratuitamente anche la palestra fitness con l’ausilio degli istruttori coordinati da Zakaria Bafta.

Ottima riuscita anche per la cerimonia effettuata al presidente del Cus Insubria Eugenio Meschi con la partecipazione del presidente del Coni della Provincia di Varese Walter Sinapi, che hanno premiato l’atleta Chiara Rebagliati sia per meriti sportivi, dato il decimo posto alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nella gara di tiro con l’arco, sia per meriti accademici in qualità di studentessa di Giurisprudenza dell’Insubria, poiché è uno splendido esempio di come lo studio e l’attività sportiva a livello professionistico possano andare di pari passo.

L’olimpionica ha raccontato la esperienza ai compagni universitari: «E’ stato un onore rappresentare l’Italia e l’Università dell’Insubria alle recenti Olimpiadi a Tokyo – ha detto Chiara – E’ stata un’emozione davvero incredibile, un sogno che si è realizzato dopo tanti anni di sacrificio e di duri allenamenti. Ciò che caratterizza questo evento è proprio la grandezza in sé, dato che si è a contatto con i migliori sportivi di tutto il mondo e si respira un clima molto bello e competitivo. Le emozioni ovviamente sono diverse rispetto alle altre gare sia nazionali che internazionali però sono riuscita fin dai primi giorni a gestirle abbastanza bene. Si tratta di un ricordo che mi porterò sempre nel mio cuore; adesso il mio focus sono le Olimpiadi di Parigi 2024, sembrano tanto lontane ma in realtà sono vicine e spero di fare ancora meglio».

Anche il presidente del Cus Insubria Meschi soddisfatto per l’ottima organizzazione della kermesse: «Avevamo preventivato circa la metà dei partecipanti, invece abbiamo superato ogni più rosea aspettativa grazie ad oltre mille studenti che sono venuti a trovarci nel nostro bellissimo campus sportivo, scaglionati nei vari orari di apertura della manifestazione nel pieno rispetto delle capienze previste per le normative anti-covid. C’è davvero molta voglia di sport da parte dei nostri studenti dopo i mesi difficili della pandemia. Diamo appuntamento a tutti i ragazzi e agli appassionati di sport della città di Varese per la prossima primavera 2022 con una nuova edizione della Notta Bianca che sarà ancora più ricca di eventi».