Notte di furti in tre negozi del centro di Varese, indaga la Polizia

Notte di furti in corso Matteotti a Varese, una delle vie dello shopping cittadino. Ignoti sono entrati all’interno di tre negozi di abbigliamento (Ameliè, Golden Point e Lovable) per rubare il fondo cassa. Questa mattina, sabato, le dipendenti dei tra punti vendita hanno avvisato la Polizia che è intervenuta per effettuare i rilievi necessari alle indagini. Fortunatamente non si segnalano danni ulteriori.