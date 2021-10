Nuova segnaletica alla stazione di Cantello Gaggiolo: arrivano 40 posti auto in più

(immagine di repertorio) – L’Amministrazione comunale di Cantello avvisa gli utenti della stazione di Gaggiolo che martedì 26 ottobre saranno effettuati i lavori per rifare la segnaletica orizzontale. Per tutta la durata dei lavori (nella sola giornata di martedì, salvo imprevisti) sarà vietata la sosta su tutta l’area al di fuori degli spazi segnati, con rimozione forzata per i veicoli parcheggiati in modo irregolare.

Il rifacimento della segnaletica permetterà di ottenere 40 posti auto e 20 posti moto regolamentari in aggiunta agli esistenti.

Il Comune di Cantello annuncia controlli più rigidi in tutta l’area della stazione, ma anche ulteriori nuovi spazi di sosta: «Successivamente a questi lavori, al fine di evitare la sosta indiscriminata che più di una volta ha creato situazioni pericolosissime per la pubblica sicurezza e per la viabilità non solo all’interno dell’area ferroviaria, dopo un congruo periodo di “ambientamento”, la Polizia Locale inizierà una serie di controlli per il mancato rispetto del codice della strada. Prossimamente, compatibilmente con le somme a disposizione dell’Amministrazione, si provvederà ad ampliare l’attuale parcheggio con modalità e indicazioni che verranno successivamente comunicate».