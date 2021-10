Office Station si apre alle aziende e alla città di Saronno

Un momento importante dopo un lungo periodo di incertezze. A Saronno, all’interno degli spazi ricavati nell’ex Lesa in via Ferrari, nel retrostazione della città degli amaretti, è stata presentata ufficialmente l’avventura di Office Station, il business center e coworking nato su iniziativa del Gruppo Siges e di Marco Gandola che ha fatto da padrone di casa nel corso della serata di mercoledì 26 ottobre.

«È un bel momento perché finalmente ci vediamo. Siamo all’interno di un’area industriale ottenuta grazie alla riqualificazione dell’ex Lesa, storica azienda che produceva giradischi e piccoli elettrodomestici, uno stabile ristrutturato e valorizzato in una zona dove altre aree stanno vivendo un grande cambiamento – ha detto Gandola sotto gli occhi di papà Sergio, fondatore e numero uno di Siges -. Noi vogliamo investire e crescere ancora. Office Station è un coworking ampio, accogliente e funzionale, abbiamo un riempimento al 95%, alcune aziende sono con noi da 12 anni, motivo di orgoglio, altre sono arrivate da poche settimane».

«Il progetto community è il prossimo step, per mettere insieme competenze, creare nuove opportunità di business, con l’obiettivo di innovare e portare competenze e posti di lavoro a Saronno – ha detto ancora Gandola -. Sono state sviluppate innovazioni su sicurezza e salute sempre all’avanguardia, in linea con le normative vigenti. Siamo convinti che l’ufficio migliore è quello che si sviluppa su un modello ibrido, dove si incontrano esperienze e si mettono in comune peculiarità. Qui abbiamo 4000 metri quadrati, 2500 occupati dal coworking, ci sono 32 aziende al momento suddivise in 50 uffici e 160 persone che ruotano intorno a questo stabile. Creiamo che il modello vincente sia quello del nearworking, il lavoro non a casa, ma vicino a casa: qui abbiamo tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze di chi cerca questo tipo di soluzione».

Le aziende si sono presentate, con diversi filoni di sviluppo e interessi (provenienti da diverse aree: informatica, legale, multinazionali, formazione, una pedagogista, innovazione e digitale con la presenza di Faberlab, servizi alle imprese e comunicazioni con la presenza di SaronnoNews nella sede di Office Station) e hanno evidenziato le peculiarità e l’importanza di essere a Saronno come centro comodo per muoversi e avere contatti con Milano e con il territorio circostante.

Nel prossimo futuro ci saranno altre occasioni i di incontro e confronto, con diversi appuntamenti programmati all’interno di Office Station, una nuova realtà che si candida per essere centrale nello sviluppo della Saronno del futuro.