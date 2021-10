Oggi il Cfo è chiamato a governare la sostenibilità

Futuri Cfo (Chief financial officer) a lezione per fronteggiare le nuove sfide della professione: al via con il mese di ottobre alla Liuc di Castellanza la nuova edizione dell’Executive master in amministrazione, finanza e controllo. Un corso che prevede la presenza congiunta di docenti che forniscono la solidità dei modelli teorici e di stimati professionisti disposti a condividere casi d’impresa ed esperienze in aziende sia famigliari sia multinazionali.

«La nostra – spiega Catry Ostinelli, direttore del master – non è una proposta formativa generalista ma particolarmente focalizzata su alcuni aspetti tecnici e sociali del ruolo del Cfo, oggi chiamato a saper governare la sostenibilità, l’innovazione e la trasformazione digitale e a conoscere i linguaggi specifici di questi diversi “mondi”».

Del resto, nel riassetto imprenditoriale post pandemia quella del Cfo è risultata una delle figure in maggiore evoluzione. La finanza sta diventando infatti il centro del business delle società e i Cfo sono visti come guida analitica per le decisioni aziendali in un mondo complesso, volatile, incerto e ambiguo.

In particolare, le prime 50 ore d’aula saranno dedicate al tema della comunicazione di bilancio finanziaria e della disclosure non finanziaria, in collaborazione con Kpmg. In aula ci saranno i docenti Liuc Silvia Fossati, Elena Montani e Giovanni Ghelfi insieme con Ivan Spertini, Paolo Rota e Piermario Barzaghi, soci/ equity partners di Kpmg.

«Il ruolo del Cfo non solo come compliance – spiegano Spertini e Rota – che peraltro è ormai un rischio significativo di business spesso sottovalutato, ma anche a supporto dell’imprenditore e del consiglio di amministrazione nelle scelte strategiche e operative – è sempre più ineludibile sia dentro l’azienda che nella comunicazione esterna, dove la “credibilità” della azienda ha un impatto con fornitori, banche e clienti. Le competenze del Cfo si allargano sempre di più includendo anche gli aspetti ESG (Environmental, social, and corporate governance) che si sovrappongono con la financial information esterna e incidono sul modo di operare gestionale, produttivo e strategico dell’azienda verso anche i clienti».

Le tematiche trattate permetteranno ai partecipanti di leggere compiutamente il bilancio d’esercizio e consolidato, comprendendone e valutando correttamente le informazioni contenute in ambito economico, patrimoniale e finanziario e focalizzandosi sia sui prospetti redatti in base alla normativa nazionale (C.C. e OIC) che internazionale (IAS/IFRS).