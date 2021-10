L’oro olimpico Fausto Desalu ospite con altri “Eroi” al seminario online dell’Insubria

Ha fatto impazzire i tifosi italiani insieme ai suoi tre compagni di staffetta, con la memorabile medaglia d’oro olimpica della 4×100. Fausto Desalu, il terzo frazionista azzurro (gli altri erano Patta, Jacobs e Tortu) sarà uno degli ospiti che giovedì 21 ottobre animeranno il secondo appuntamento del seminario “Scienza & Fantascienza” organizzato dall’Università dell’Insubria e dal professor Paolo Musso. (foto FIDAL)

Desalu, cremonese di 27 anni, interverrà dalle 14,30 attraverso la piattaforma Teams in compagnia di altre figure chiamate a rappresentare il tema del seminario, “Eroi, antieroi, supereroi”. Con lo sprinter ci saranno infatti l’astrobiologo Julio Valdivia, la guida turistica Laura Albertella, il docente di arabo Wael Farouq e l’infermiera ugandese Rose Busingye.

L’incontro, nello specifico, è intitolato “Gli eroi vivono ancora!” e sarà aperto al pubblico. Se Desalu è ormai un volto noto a milioni di italiani, è interessante leggere anche gli incarichi degli altri ospiti: Julio Valdivia (Perù) è direttore di un progetto all’avanguardia per far crescere vegetali su Marte; Laura Albertella (Italia) è la fondatrice della casa di accoglienza “Fontana vivace” per bambini in affido; Wael Farouq (Egitto) è docente universitario di lingua araba, che da molti anni sta lavorando per favorire il dialogo tra le religioni; Rose Busingye (Uganda) è la fondatrice dell’International Meeting Point di Kampala, dove i malati di Aids vengono accolti in un modo che li fa letteralmente rinascere.

«Nel ciclo di quest’anno – spiega Paolo Musso – stiamo cercando di capire in cosa consiste davvero l’eroismo e, soprattutto, un eroismo adeguato alle necessità del nostro tempo. Siamo partiti, come logico, dalla fantascienza, analizzando l’evoluzione dei supereroi e le ragioni della loro popolarità e successivamente allargheremo il discorso anche ad altri ambiti. Ma, perché fosse più utile, volevo che la nostra non fosse una riflessione puramente teorica. Per questo stavolta incontreremo alcune persone, provenienti da varie parti del mondo e che operano nei campi più diversi, che non hanno nulla in comune se non il fatto di lavorare per costruire qualcosa di buono per tutti, in situazioni “normali”, eppure al tempo stesso straordinarie. Sono gli eroi della vita reale, di cui raramente si parla: noi invece lo faremo, perché è proprio di persone così che abbiamo bisogno per ripartire davvero».

Il seminario è inserito nel contesto dei corsi di Scienze della comunicazione, triennale e magistrale, ma è aperto anche al pubblico esterno. I prossimi appuntamenti, sempre alle 14.30, saranno giovedì 11 novembre «Che c’entra Dante coi supereroi?» e giovedì 25 novembre «Senza macchia e senza paura? La figura dell’eroe nell’era del disincanto». Il link per seguire l’incontro del 21 ottobre è il seguente: https://www.uninsubria.it/scienza-fantascienza-eroi